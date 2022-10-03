Госбюджет Украины: сколько собрали налогов за последний месяц — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Госбюджет Украины: сколько собрали налогов за последний месяц

Казна и Политика
72
Госбюджет Украины: сколько собрали налогов за последний месяц
Госбюджет Украины: сколько собрали налогов за последний месяц
Налоговые и таможенные пошлины в сентябре 2022 года совокупно принесли в государственный бюджет Украины 82 млрд грн.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
По его данным, за сентябрь месяц налоговая собрала 52 млрд грн (что на 8,6 млрд больше плана или на 12 млрд больше аналогичного периода год назад). Таможня за сентябрь 2022 года собрала 30,1 млрд грн — примерно столько же, как и в августе.
Читайте также
«Продажа „военных облигаций“ дала рекордно малые 2,7 млрд грн. НБУ „напечатал“ покупкой облигаций на 30 млрд грн. То есть всеми внутренними ресурсами мы как страна привлекли в сентябре 115 млрд грн. Еще примерно 74,5 млрд грн международная помощь и кредиты. Выходит всего около 190 млрд грн получил бюджет за сентябрь», — добавил он.
Напомним, в августе 2022 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 204,6 млрд гривен, что больше, чем в июле (169,6 млрд гривен).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.