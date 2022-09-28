Проект госбюджета-2023 разработали с расчетом, что война будет длиться весь год — Finance.ua

Проект госбюджета-2023 разработали с расчетом, что война будет длиться весь год
Проект государственного бюджета на 2023 год разрабатывали, учитывая, что боевые действия могут продолжаться в течение всего года.
Об этом рассказал председатель комитета парламента по бюджету Юрий Аристов в интервью «Укринформу».
По его словам, если война закончится раньше, макропоказатели в бюджете изменятся. Это касается и инфляции, и курса гривны по отношению к доллару.
Аристов отметил, что во время подготовки законопроекта была сложность в том, что многие статистические показатели пока неизвестны.
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«Кроме этого нет понимания, как долго будет длиться война, какой будет география боевых действий, какими — их последствия. Поэтому говорить о том, что макропрогноз стопроцентный, „в яблочко“, мы не можем. Кстати, у МВФ тоже отсутствует стандартная финансовая модель, по которой они могут замерять и прогнозировать показатели в воюющей стране», — объясняет депутат.
Он отмечает, что даже если в макропрогнозах есть ошибки, впоследствии можно будет внести изменения в бюджет. Однако важно принять документ, чтобы начать переговоры с кредиторами по финансированию.
Показатели в проекте бюджета-2023
Доходы бюджета планируют на уровне 1,28 триллиона гривен; расходы — 2,26 триллиона гривен. А дефицит — 1,29 триллиона гривен.
Согласно прогнозу в документе, среднегодовой курс доллара 2023 будет колебаться в пределах 42 гривен.
В рамках этого макропрогноза экономика на следующий год вырастет на 4,6% в реальном выражении и на 37% — в номинальном. Средняя зарплата ориентировочно составит 18,5 тысячи гривен, инфляция может достичь 30%.
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