Госбюджет Украины получил дополнительно более 35 млрд грн от отмены нормы о льготном ввозе авто — Finance.ua

Госбюджет Украины получил дополнительно более 35 млрд грн от отмены нормы о льготном ввозе авто Сегодня 12:40 — Казна и Политика

Госбюджет Украины получил дополнительно более 35 млрд грн от отмены нормы о льготном ввозе авто

За год после отмены льгот на растаможку авто в госбюджет Украины поступило 35,32 млрд грн, за это время было ввезено 255 798 транспортных средств.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

«Решение остановить льготу принесло за год в бюджет армии более 35 млрд грн», — отметил он.

По его мнению, нужно существенно снизить цену растаможки автомобилей, однако предусмотреть соответствующую компенсацию в акцизе на топливо.

Напомним, с 1 июля прошлого года прекратили действовать льготы на ввоз автомобилей, которые были в апреле-июне 2022 года.

Необходимость в растаможивании авто может возникнуть совершенно неожиданно. На самом деле процесс растаможки автомобиля не столь сложен, как кажется на первый взгляд, если знать некоторые нюансы и детали.

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.