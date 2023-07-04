Госбюджет Украины получил дополнительно более 35 млрд грн от отмены нормы о льготном ввозе авто — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Госбюджет Украины получил дополнительно более 35 млрд грн от отмены нормы о льготном ввозе авто

Казна и Политика
33
Госбюджет Украины получил дополнительно более 35 млрд грн от отмены нормы о льготном ввозе авто
Госбюджет Украины получил дополнительно более 35 млрд грн от отмены нормы о льготном ввозе авто
За год после отмены льгот на растаможку авто в госбюджет Украины поступило 35,32 млрд грн, за это время было ввезено 255 798 транспортных средств.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
«Решение остановить льготу принесло за год в бюджет армии более 35 млрд грн», — отметил он.
Читайте также
По его мнению, нужно существенно снизить цену растаможки автомобилей, однако предусмотреть соответствующую компенсацию в акцизе на топливо.
Напомним, с 1 июля прошлого года прекратили действовать льготы на ввоз автомобилей, которые были в апреле-июне 2022 года.
Необходимость в растаможивании авто может возникнуть совершенно неожиданно. На самом деле процесс растаможки автомобиля не столь сложен, как кажется на первый взгляд, если знать некоторые нюансы и детали.

Автогражданка онлайн на Finance.ua 🚗

По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.