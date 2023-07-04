Госбюджет Украины получил дополнительно более 35 млрд грн от отмены нормы о льготном ввозе авто — Finance.ua

Госбюджет Украины получил дополнительно более 35 млрд грн от отмены нормы о льготном ввозе авто
За год после отмены льгот на растаможку авто в госбюджет Украины поступило 35,32 млрд грн, за это время было ввезено 255 798 транспортных средств.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
«Решение остановить льготу принесло за год в бюджет армии более 35 млрд грн», — отметил он.
По его мнению, нужно существенно снизить цену растаможки автомобилей, однако предусмотреть соответствующую компенсацию в акцизе на топливо.
Напомним, с 1 июля прошлого года прекратили действовать льготы на ввоз автомобилей, которые были в апреле-июне 2022 года.
Необходимость в растаможивании авто может возникнуть совершенно неожиданно. На самом деле процесс растаможки автомобиля не столь сложен, как кажется на первый взгляд, если знать некоторые нюансы и детали.
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