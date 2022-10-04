Госбюджет Украины: Минфин отчитался о доходах и расходах за последний месяц — Finance.ua

Госбюджет Украины: Минфин отчитался о доходах и расходах за последний месяц Сегодня 10:47 — Казна и Политика

Госбюджет Украины: Минфин отчитался о доходах и расходах за последний месяц

В сентябре 2022 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 156,1 млрд гривен, что меньше, чем в августе (204,6 млрд гривен). Также в сентябре поступило 72,5 млрд гривен международной помощи (в августе — 109,7 млрд гривен).

Об этом сообщает пресс-служба Минфина

По оперативной информации Госказначейства, за январь-сентябрь 2022 кассовые расходы государственного бюджета составляли 1745,5 млрд гривен, в том числе общего фонда — 1593,8 млрд гривен.

При этом, в сентябре 2022 года кассовые расходы проведены в объеме 295,2 млрд. гривен, в том числе общего фонда — в сумме 233,1 млрд. гривен.

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За январь-сентябрь 2022 года государственный бюджет исполнен с дефицитом в сумме 493,4 млрд гривен, в том числе общий фонд — в сумме 495,3 млрд гривен. В сентябре фактический дефицит государственного бюджета составил 74,9 млрд гривен, в том числе общего фонда — 76,6 млрд гривен.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-сентябрь 2022 составили 749 млрд гривен

При этом платежи по погашению государственного долга за январь-сентябрь 2022 года составили 304,6 млрд гривен, платежи по обслуживанию — 106,1 млрд гривен

Напомним, в августе 2022 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 204,6 млрд гривен, что больше, чем в июле (169,6 млрд гривен).

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