Госбюджет привлек 324 млрд грн за май — Finance.ua

Госбюджет привлек 324 млрд грн за май Сегодня 13:48 — Казна и Политика

Госбюджет привлек 324 млрд грн за май

Госбюджет Украины привлек 324 млрд грн за май.

Об этом сообщил нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк.

Внутренние ресурсы принесли государству 205,1 млрд грн за последний месяц, в частности:

налоговая — 101,2 млрд грн, что на 9% больше запланированного объема;

таможня — 34,3 млрд грн;

военные облигации — 69,6 млрд грн.

В то же время объем международной поддержки за май составил $3,25 млрд, или 119 млрд грн.

Ранее глава Национального банка Андрей Пышный заявлял, что международная финансовая помощь будет оставаться основным источником покрытия дефицитов госбюджета, и большая часть необходимого финансирования на этот год уже подтверждена партнерами.

Справка Finane.ua:

по состоянию на конец апреля рейтинг крупнейших финансовых доноров Украины возглавляет Европейский Союз, предоставивший 6,5 млрд долларов финансовой помощи для Украины (по состоянию на конец апреля);

возглавляет Европейский Союз, предоставивший 6,5 млрд долларов финансовой помощи для Украины (по состоянию на конец апреля); на втором месте расположились Соединенные Штаты — 3,5 млрд долларов. Тройку лидеров замыкает Международный валютный фонд — 2,7 млрд долларов. Канада предоставила Украине 1,7 млрд долларов, а Великобритания — 498 млрд долларов.



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