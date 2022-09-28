Госбанки Турции отказались от работы с российской платежной системой "Мир" — Finance.ua
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Госбанки Турции отказались от работы с российской платежной системой "Мир"

Финтех и Карты
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Госбанки Турции отказались от работы с российской платежной системой "Мир"
Госбанки Турции отказались от работы с российской платежной системой "Мир"
Государственные банки Турции отказались от работы с российской платежной системой «Мир». Раньше это сделали частные банки.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на турецкий телеканал NTV.
Вслед за частными банками, работающими в Турции, государственные банки также вышли из российской платежной системы «Мир», — сообщает телеканал.
Указывается, что после предупреждения Департамента контроля за иностранными активами Министерства финансов США о санкциях против финансовых учреждений, использующих платежную систему Мир, банки İş Bankası и Denizbank вышли из системы.
За ними аналогичное решение приняли три государственных банка. Речь идет о Ziraat Bankası, Vakifbank и Halkbank.

Справка Finance.ua:

  • после турецких банков кредитные организации других стран, ранее принимавшие карты «Мир», перестают работать с российской платежной системой. Среди них — компании Армении, Вьетнама и Казахстана;
  • ранее узбекский единый банковский процессинговый центр UZCARD заявил, что обслуживание российской карты «Мир» с 23 сентября временно приостановлено «по техническим причинам»;
  • также один из крупнейших банков Таджикистана Dushanbe City Bank приостановил обслуживание российских карт платежной системы «Мир».
По материалам:
Укрінформ
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