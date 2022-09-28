Госбанки Турции отказались от работы с российской платежной системой "Мир" — Finance.ua

Госбанки Турции отказались от работы с российской платежной системой "Мир" Сегодня 12:49 — Финтех и Карты

Госбанки Турции отказались от работы с российской платежной системой "Мир"

Государственные банки Турции отказались от работы с российской платежной системой «Мир». Раньше это сделали частные банки.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на турецкий телеканал NTV

Вслед за частными банками, работающими в Турции, государственные банки также вышли из российской платежной системы «Мир», — сообщает телеканал.

Указывается, что после предупреждения Департамента контроля за иностранными активами Министерства финансов США о санкциях против финансовых учреждений, использующих платежную систему Мир, банки İş Bankası и Denizbank вышли из системы.

За ними аналогичное решение приняли три государственных банка. Речь идет о Ziraat Bankası, Vakifbank и Halkbank.

Справка Finance.ua:

после турецких банков кредитные организации других стран, ранее принимавшие карты «Мир», перестают работать с российской платежной системой. Среди них — компании Армении, Вьетнама и Казахстана;

ранее узбекский единый банковский процессинговый центр UZCARD заявил, что обслуживание российской карты «Мир» с 23 сентября временно приостановлено «по техническим причинам»;

также один из крупнейших банков Таджикистана Dushanbe City Bank приостановил обслуживание российских карт платежной системы «Мир».

Укрінформ По материалам:

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