Google выпустила первую тестовую версию Android 15 — Finance.ua
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Google выпустила первую тестовую версию Android 15

Технологии&Авто
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Google выпустила первую тестовую версию Android 15
Google выпустила первую тестовую версию Android 15
Google официально выпустила новую версию Android. Текущая сборка предназначена для разработчиков, а ближе к осени она станет доступна обычным пользователям.
Как передает The Verge, в Android 15 реализован ряд новшеств, которые должны повысить производительность и снизить энергопотребление. Отдельно журналисты выделили две полезные функции, которых нет в «соперническом лагере» iOS.
В новом Android регулировка яркости дисплея будет сопровождаться тактильной отдачей. Такой функцией обзаведется ползунок яркости, расположенный в палитре быстрых настроек. Виброотдача при перемещении ползунка будет напоминать движение физического переключателя с фиксаторами положения.
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Еще в Android 15 добавили «Снижение громкости уведомлений» — если из одной программы приходит с десяток уведомлений подряд, система будет постепенно снижать их громкость. Можно выключить функцию полностью или активировать ее для всех приложений или только от разговоров.
Бета-версия Android 15 уже доступна на смартфонах Google, начиная с Pixel 6. Сейчас система не отличается стабильностью: с основным смартфоном лучше не экспериментировать. Финальная версия выйдет в конце лета или начале осени 2024 года.
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