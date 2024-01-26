Google и Samsung готовят операционную систему Wear OS 5 на основе Android 14 — Finance.ua
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Google и Samsung готовят операционную систему Wear OS 5 на основе Android 14

Технологии&Авто
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Google и Samsung готовят операционную систему Wear OS 5 на основе Android 14
Google и Samsung готовят операционную систему Wear OS 5 на основе Android 14
Google и Samsung уже несколько лет в партнерстве развивают операционную систему для умных часов, ее следующая версия Wear OS 5 появится в этом году и будет базироваться на Android 14/
Об этом сообщает 9to5Google.
Будущая Wear OS 5 активно разрабатывается компанией Samsung для следующего поколения чипов Galaxy Watch 7 (Exynos 5535). Ожидается, что она дебютирует с серией Galaxy Watch 7 этим летом, а осенью, вероятно, появится часы Pixel Watch 3, которые могут быть представлены в двух размерах.
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Подробностей об особенностях и изменениях в Wear OS 5 пока немного, и ожидается, что больше информации будет раскрыто во время анонса Galaxy Watch 7.
Переход от Wear OS 3.5 к 4.0 был не слишком заметен для пользователей, и пока не ясно, принесет ли Wear OS 5 какие-то заметные изменения в интерфейсе или навигации.
По материалам:
mezha.media
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