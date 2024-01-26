Google и Samsung готовят операционную систему Wear OS 5 на основе Android 14 — Finance.ua

Google и Samsung готовят операционную систему Wear OS 5 на основе Android 14 Сегодня 22:34 — Технологии&Авто

Google и Samsung готовят операционную систему Wear OS 5 на основе Android 14

Google и Samsung уже несколько лет в партнерстве развивают операционную систему для умных часов, ее следующая версия Wear OS 5 появится в этом году и будет базироваться на Android 14/

Об этом сообщает 9to5Google

Будущая Wear OS 5 активно разрабатывается компанией Samsung для следующего поколения чипов Galaxy Watch 7 (Exynos 5535). Ожидается, что она дебютирует с серией Galaxy Watch 7 этим летом, а осенью, вероятно, появится часы Pixel Watch 3, которые могут быть представлены в двух размерах.

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Подробностей об особенностях и изменениях в Wear OS 5 пока немного, и ожидается, что больше информации будет раскрыто во время анонса Galaxy Watch 7.

Переход от Wear OS 3.5 к 4.0 был не слишком заметен для пользователей, и пока не ясно, принесет ли Wear OS 5 какие-то заметные изменения в интерфейсе или навигации.

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