Google выпустил Gemma 4: ИИ, который можно запускать даже в автономном режиме Сегодня 02:12 — Технологии&Авто

В Google заявляют, что Gemma 4 демонстрирует "беспрецедентный уровень интеллекта на один параметр"

Компания Google представила новое семейство языковых моделей Gemma 4. Часть технологий, использованных в Gemini 3 Pro, теперь доступна разработчикам в формате open-source.

Четыре варианта моделей

Google предлагает четыре варианта Gemma 4, отличающихся количеством параметров. Для периферийных устройств, включая смартфоны, доступны «эффективные» модели с 2 и 4 миллиардами параметров. Для более мощных систем предусмотрены варианты «смесь экспертов» с 26 миллиардами параметров и «плотные» модели с 31 миллиардом.

В Google заявляют, что Gemma 4 демонстрирует беспрецедентный уровень интеллекта на один параметр. Как доказательство компания приводит результаты: версии с 31 и 26 миллиардами параметров заняли третье и шестое места в текстовом рейтинге Arena AI, обойдя модели, которые в 20 раз больше по размеру.

Мультимодальные возможности

Все модели способны работать с видео и изображениями, что делает их пригодными для задач типа оптического распознавания текста.

Две младшие версии также поддерживают обработку аудио и распознавание речи. Отдельно подчеркивается, что Gemma 4 может генерировать код оффлайн, то есть использоваться для программирования без доступа в интернет.

Кроме того, модели обучены более чем на 140 языках.

Семейство Gemma 4 распространяется по лицензии Apache 2.0, в то время как предыдущие версии использовали собственную лицензию Gemma. Это решение открывает больше возможностей для разработчиков, что позволяет свободно изменять и адаптировать модели под свои задачи.

В Google отмечают, что открытая лицензия создает основу максимальной гибкости и цифрового суверенитета: пользователи получают полный контроль над данными, инфраструктурой и самими моделями. Это также позволяет без ограничений развертывать решения как локально, так и в облаке.

itechua По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.