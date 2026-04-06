Google выпустил Gemma 4: ИИ, который можно запускать даже в автономном режиме
Компания Google представила новое семейство языковых моделей Gemma 4. Часть технологий, использованных в Gemini 3 Pro, теперь доступна разработчикам в формате open-source.
Четыре варианта моделей
Google предлагает четыре варианта Gemma 4, отличающихся количеством параметров. Для периферийных устройств, включая смартфоны, доступны «эффективные» модели с 2 и 4 миллиардами параметров. Для более мощных систем предусмотрены варианты «смесь экспертов» с 26 миллиардами параметров и «плотные» модели с 31 миллиардом.
В Google заявляют, что Gemma 4 демонстрирует беспрецедентный уровень интеллекта на один параметр. Как доказательство компания приводит результаты: версии с 31 и 26 миллиардами параметров заняли третье и шестое места в текстовом рейтинге Arena AI, обойдя модели, которые в 20 раз больше по размеру.
Мультимодальные возможности
Все модели способны работать с видео и изображениями, что делает их пригодными для задач типа оптического распознавания текста.
Две младшие версии также поддерживают обработку аудио и распознавание речи. Отдельно подчеркивается, что Gemma 4 может генерировать код оффлайн, то есть использоваться для программирования без доступа в интернет.
Кроме того, модели обучены более чем на 140 языках.
Семейство Gemma 4 распространяется по лицензии Apache 2.0, в то время как предыдущие версии использовали собственную лицензию Gemma. Это решение открывает больше возможностей для разработчиков, что позволяет свободно изменять и адаптировать модели под свои задачи.
В Google отмечают, что открытая лицензия создает основу максимальной гибкости и цифрового суверенитета: пользователи получают полный контроль над данными, инфраструктурой и самими моделями. Это также позволяет без ограничений развертывать решения как локально, так и в облаке.
