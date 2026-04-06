0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Google выпустил Gemma 4: ИИ, который можно запускать даже в автономном режиме

Технологии&Авто
62
В Google заявляют, что Gemma 4 демонстрирует "беспрецедентный уровень интеллекта на один параметр"
В Google заявляют, что Gemma 4 демонстрирует "беспрецедентный уровень интеллекта на один параметр"
Компания Google представила новое семейство языковых моделей Gemma 4. Часть технологий, использованных в Gemini 3 Pro, теперь доступна разработчикам в формате open-source.

Четыре варианта моделей

Google предлагает четыре варианта Gemma 4, отличающихся количеством параметров. Для периферийных устройств, включая смартфоны, доступны «эффективные» модели с 2 и 4 миллиардами параметров. Для более мощных систем предусмотрены варианты «смесь экспертов» с 26 миллиардами параметров и «плотные» модели с 31 миллиардом.
В Google заявляют, что Gemma 4 демонстрирует беспрецедентный уровень интеллекта на один параметр. Как доказательство компания приводит результаты: версии с 31 и 26 миллиардами параметров заняли третье и шестое места в текстовом рейтинге Arena AI, обойдя модели, которые в 20 раз больше по размеру.

Мультимодальные возможности

Все модели способны работать с видео и изображениями, что делает их пригодными для задач типа оптического распознавания текста.
Две младшие версии также поддерживают обработку аудио и распознавание речи. Отдельно подчеркивается, что Gemma 4 может генерировать код оффлайн, то есть использоваться для программирования без доступа в интернет.
Кроме того, модели обучены более чем на 140 языках.
Семейство Gemma 4 распространяется по лицензии Apache 2.0, в то время как предыдущие версии использовали собственную лицензию Gemma. Это решение открывает больше возможностей для разработчиков, что позволяет свободно изменять и адаптировать модели под свои задачи.
В Google отмечают, что открытая лицензия создает основу максимальной гибкости и цифрового суверенитета: пользователи получают полный контроль над данными, инфраструктурой и самими моделями. Это также позволяет без ограничений развертывать решения как локально, так и в облаке.
По материалам:
itechua
GoogleИИ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems