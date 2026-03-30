Google добавила в Gemini импорт чатов и персональных данных с других ИИ-ботов Сегодня 03:25

У Gemini появились два отдельных сценария импорта

Google открыла Gemini новые инструменты миграции, которые позволяют перенести в сервис не только историю общения с другими ИИ-ассистентами, но и собранный ими контекст о пользователе.

Об этом сообщает Engadget

Первый позволяет сгенерировать специальный запрос в другой ИИ-сервис, чтобы тот подытожил все, что «изучил» о пользователе: стиль письма, ключевые предпочтения или личные детали, помогающие персонализировать ответы. После этого такой результат можно вставить в Gemini.

Второй вариант предполагает перенос полной истории чатов из другого ассистента, чтобы уже в Gemini можно было ссылаться на старые разговоры и задачи.

Кому доступна функция

Функция доступна как для бесплатных, так и для платных индивидуальных аккаунтов, но пока не работает для бизнес-, enterprise-аккаунтов и пользователей младше 18 лет.

Импорт истории чатов производится через загрузку zip-архива, а лимит файла составляет 5 ГБ.

В Google также переименовали функцию past chats на memory, чтобы более четко привязать ее к сохранению длительного контекста.

По сути, Google пытается убрать одну из главных причин, по которой пользователи не хотят менять ИИ-инструмент: потеря «памяти» о предыдущем опыте. Если раньше переход между ботами означал старт с чистого листа, то теперь Gemini пытается унести с собой и старые диалоги, и персональный профиль пользователя.

