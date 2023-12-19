Google выплатит 700 миллионов долларов потребителям в США для урегулирования иска — Finance.ua
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Google выплатит 700 миллионов долларов потребителям в США для урегулирования иска

Криминал
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Google выплатит 700 миллионов долларов потребителям в США для урегулирования иска
Google выплатит 700 миллионов долларов потребителям в США для урегулирования иска
Google согласилась выплатить 700 миллионов долларов и усилить конкуренцию в магазине приложений Google Play в соответствии с условиями антимонопольного урегулирования со штатами США и потребителями.
Об этом пишет Reuters.
Согласно соглашению Google заплатит 630 миллионов долларов в фонд урегулирования для потребителей и 70 миллионов в фонд, который будет использоваться штатами.
В мировом соглашении говорится, что соответствующие требованиям пользователи получат по крайней мере 2 доллара и могут получить дополнительные выплаты в зависимости от своих расходов в Google Play в период с 16 августа 2016 года по 30 сентября 2023 года.
К урегулированию присоединились все 50 штатов, округ Колумбия, Пуэрто-Рико и Виргинские острова.
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Google обвиняли в том, что он взимал с потребителей завышенные цены из-за незаконных ограничений на распространение приложений на устройствах Android и ненужных комиссий за транзакции в приложениях. Однако компания свою вину не признала.
В рамках мирового соглашения Google заявила, что упростит пользователям возможность скачивать приложения непосредственно от разработчиков.
В рамках сделки компания также согласилась внести изменения в работу системы Android в США, например, разрешив разработчикам реализовать альтернативный метод выставления счетов за покупки в приложениях.
Юристы штатов в своем заявлении в суд заявили, что условия урегулирования «предложат значительное и долгосрочное облегчение для потребителей по всей стране».
По материалам:
Економічна Правда
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