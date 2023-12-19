Налоговая оштрафовала PornHub за неуплату в Украине «налога на Google» — Finance.ua

Налоговая оштрафовала PornHub за неуплату в Украине «налога на Google» Сегодня 08:45

Налоговая оштрафовала PornHub за неуплату в Украине «налога на Google»

Государственная налоговая служба Украины оштрафовала за неуплату налогов компанию Aylo (до августа 2023 года — MindGeek), которая управляет порнографическими сервисами PornHub.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«К сожалению, не все плательщики, которые оперируют сервисами для взрослых, одинаково ответственно относятся к налогообложению. Компания, оперирующая сайтом PornHub, уклоняется от регистрации, в связи с чем к ней был применен штраф в размере 5543 долл. США», — отметил Гетманцев.

По его словам, и соответствующее налоговое уведомление-решение направлено компании и в Агентство дохода Канады.

Как следует из сообщения Гетманцева, речь идет об уплате так называемого «налога на Google».

«Напоминаю, что каждая копейка т.н. налога на Google идет на финансирование потребностей нашей армии. А Украина по рейтингу PornHub на 14 месте среди других стран по пересмотрам потребителей электронных услуг этого сайта», — заявил глава налогового комитета ВР.

В противовес PornHub он привел соцсеть с интимным контентом Onlyfans, которая уже уплатила в государственный бюджет Украины с начала 2023 года 944,1 тыс. долларов.

Економічна Правда По материалам:

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