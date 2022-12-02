Google выделит 2 млн долларов для Украины: на что пойдут деньги — Finance.ua
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Google выделит 2 млн долларов для Украины: на что пойдут деньги

Фондовый рынок
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Google предоставляет 2 млн долларов на цифровое образование для украинцев и 50 тысяч лицензий Workspace для Правительства.
Об этом пишет министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Договорились об этом в ходе встречи с командой техногиганта. Сервисы Google уже стали частью инфраструктуры Минцифры. Теперь и другие государственные учреждения смогут работать быстрее, несмотря на обстрелы и постоянные угрозы кибератак россиян. Этому помогут 50 000 лицензий Google Workspace, которыми органы власти смогут пользоваться круглый год», — пишет он.
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Также Google поддерживает развитие цифровой грамотности украинцев и сферы образования. Новый грант на 2 миллиона долларов направят на обучение украинцев цифровой грамотности, преодоление цифрового разрыва и масштабирование платформы Дія.Цифрова освіта.
Запустят англоязычную версию портала с программами рескилинга, персонализированными обучающими траекториями с элементами АІ, а также рекомендациями по трудоустройству.
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Это позволит в будущем многим найти востребованную работу и сделать вклад в экономическое возрождение государства.

Справка Finance.ua:

  • Министерство цифровой трансформации планирует установить терминалы спутниковой связи Starlink в «пунктах несокрушимости», кроме публичных Wi-Fi точек.

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По материалам:
РБК-Україна
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