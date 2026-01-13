Google удаляет некоторые запросы касательно здоровья из своих отчетов ИИ из-за сомнений в их точности
Расследование, проведенное газетой The Guardian, показало, что сгенерированные искусственным интеллектом отчеты Google предоставляли неточную информацию о здоровье.
Об этом пишет Еuronews.
Сообщается, что Google удалил некоторые обзоры искусственного интеллекта для запросов, связанных со здоровьем после того, как расследование обнаружило, что некоторая информация была обманчивой.
Обзоры с искусственным интеллектом — это сводные данные, отображаемые в верхней части результатов поиска и предлагающие информацию в ответ на определенную тему или вопросы.
Расследование газеты «The Guardian» пришло к выводу, что некоторые из этих сводок содержали неточные данные о здоровье, которые могли подвергать людей опасности.
Газета обнаружила, что в обзорах ИИ приведено большое количество цифр с незначительным контекстом для таких вопросов, как «какой нормальный диапазон для анализов крови на печень?» и «какой нормальный диапазон для проб функции печени?», и что ответы не учитывали различия по национальности, полу, этнической принадлежности или возрасту.
В обоих случаях в верхней части результатов поиска Google отображался фрагмент кода — абзац, взятый с сайта, наиболее соответствующего запросу пользователя.
Для обоих вопросов Google решил извлечь из этого фрагмента диапазон уровней, которые считаются здоровыми для различных типов веществ, присутствующих в печени, таких как аланин-аминотрансфераза (АЛТ), регулирующая выработку энергии, аспартатаминотрансфераза (АСТ), которая выявляет поврежденные клетки крови, и щелочная фосфатаза (ЛФ), которая помогает расщеплять белки.
