Google сократил персонал в облачном подразделении ради инвестиций в бизнес и ИИ — Finance.ua

Google сократил персонал в облачном подразделении ради инвестиций в бизнес и ИИ 28.02.2025, 01:24 — Фондовый рынок

Google сократил персонал в облачном подразделении ради инвестиций в бизнес и ИИ

Транснациональная компания Google сократила персонал в своем облачном подразделении. Целью сокращений было высвобождение средств для инвестирования в развитие бизнеса и технологий искусственного интеллекта.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники.

По словам собеседника издания, пожелавшего остаться неизвестным, сокращения затронули менее 100 человек, занимавшихся продажами. Отмечается, что сокращение произошло из-за замедления темпов роста облачного бизнеса Google и значительных инвестиций компании в развитие искусственного интеллекта.

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Ранее Alphabet (холдинговая компания, управляющая компанией Google Inc и ее дочерними структурами. — Ред.) не выдержала прогнозы аналитиков по доходам от облачных технологий, а их прогнозы по капитальным расходам на 2025 год также значительно превысили ожидания.

После серии меньших увольнений, Google продолжает сокращать штат, на этот раз в облачном подразделении. Ранее, в конце января, компания объявила о программе добровольного увольнения для сотрудников подразделения платформ и устройств, объединяющей аппаратное подразделение Pixel и программное обеспечение Android. В 2024 году Google постепенно сокращал персонал по всей компании в рамках реорганизации, пишет Bloomberg.

Google Cloud, считающийся одним из лучших вариантов роста компании по мере развития поискового бизнеса, остается ключевым направлением инвестиций. В отчете о доходах компании в феврале финансовый директор Alphabet Анат Ашкенази сказал, что компания ожидает «некоторого роста количества сотрудников в 2025 году в ключевых сферах инвестиций, таких как ИИ и облако».

Діло По материалам:

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