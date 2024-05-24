Google разрешил делиться паролями с близкими — Finance.ua

Google разрешил делиться паролями с близкими Сегодня 22:11 — Технологии&Авто

Google разрешил делиться паролями с близкими

В сервисе Google Password Manager наконец-то появилась долгожданная возможность совместного доступа к паролям. Компания Google подтвердила запуск этой функции в рамках обновления приложений Google Play в мае 2024 года.

Об этом сообщает Android Authority.

Обновление позволяет безопасно делиться сохраненными паролями с членами своей семьи в Менеджере паролей Google. После предоставления общего доступа другие пользователи получат копию вашего пароля в своем Менеджере, готовую к использованию.

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«Вы можете безопасно делиться своими паролями со своей семейной группой в Менеджере паролей Google. Когда вы поделитесь паролем, члены вашей семьи получат его копию в своем менеджере паролей», — объясняют в Google.

Компания привела несколько примеров, где функция обмена паролями может быть полезной — общий доступ к учетным записям детских садов, школьным задачам, потоковым сервисам, страховым аккаунтам, VPN и т. д.

Пока эта возможность доступна только в мобильных приложениях Google для Android после обновления Google Play Services до версии 24.20. Однако пока не появилась в стабильной версии браузера Chrome для компьютеров.

Діло По материалам:

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