Google разрешил делиться паролями с близкими — Finance.ua

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Google разрешил делиться паролями с близкими

Технологии&Авто
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Google разрешил делиться паролями с близкими
Google разрешил делиться паролями с близкими
В сервисе Google Password Manager наконец-то появилась долгожданная возможность совместного доступа к паролям. Компания Google подтвердила запуск этой функции в рамках обновления приложений Google Play в мае 2024 года.
Об этом сообщает Android Authority.
Обновление позволяет безопасно делиться сохраненными паролями с членами своей семьи в Менеджере паролей Google. После предоставления общего доступа другие пользователи получат копию вашего пароля в своем Менеджере, готовую к использованию.
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«Вы можете безопасно делиться своими паролями со своей семейной группой в Менеджере паролей Google. Когда вы поделитесь паролем, члены вашей семьи получат его копию в своем менеджере паролей», — объясняют в Google.
Google разрешил делиться паролями с близкими
Компания привела несколько примеров, где функция обмена паролями может быть полезной — общий доступ к учетным записям детских садов, школьным задачам, потоковым сервисам, страховым аккаунтам, VPN и т. д.
Пока эта возможность доступна только в мобильных приложениях Google для Android после обновления Google Play Services до версии 24.20. Однако пока не появилась в стабильной версии браузера Chrome для компьютеров.
По материалам:
Діло
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