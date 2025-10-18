0 800 307 555
Google разрешает обратиться к друзьям, если забыли пароль

Google запускает новую функцию безопасности, которая позволит при потере пароля в аккаунте обратиться к близким и друзьям за помощью в восстановлении.
Об этом пишет Neowin и официальный блог Google.

Помощь друзей: как будет работать новая функция Google

Контакты близких можно будет добавить в собственный аккаунт Google на странице «Мой аккаунт» — «Безопасность» — раздел «Как войти в Google» — «Контакты для восстановления».
Эти контакты получат электронное письмо от Google, если по какой-либо причине пользователь не сможет войти в свой аккаунт.
В случае неудачной попытки войти в аккаунт Google автоматически перенаправит на страницу восстановления аккаунта.
На этой странице можно выбрать близкое лицо, указав его контактную информацию, и сгенерировать код, который должно знать доверенное лицо для завершения процесса восстановления.
Пользователи смогут указывать до 10 контактов для восстановления аккаунта. После добавления контактов для помощи в восстановлении аккаунта у этих доверенных лиц будет неделя для подтверждения приглашения.
Использовать этот контакт для восстановления аккаунтов можно будет только в течение семи дней с момента принятия запроса.
По истечении семидневного срока необходимо повторно отправить запрос или выбрать другой контакт для восстановления.
Google рекомендует указывать контакты доверенных лиц, которые могут ответить, или предоставить подтверждение в течение 15 минут в случае необходимости.
«Хотя вам следует выбрать человека, которому вы доверяете, будьте уверены, что у вашего контактного лица для восстановления не будет доступа к вашему аккаунту или какой-либо личной информации», — также предупреждают в Google.
Пользователи не могут добавлять контакты доверенных лиц для восстановления, если их учетная запись уже заблокирована или находится в процессе восстановления.
Пользователи Google Workspace и Advanced Protection не могут добавлять аккаунты для восстановления, но могут действовать как контактная информация для других пользователей, имеющих на это право.
Эту функцию не следует путать с резервным адресом электронной почты, который часто является альтернативным, который можно использовать для подтверждения вашей личности и получения уведомлений о подозрительных попытках входа в систему.
