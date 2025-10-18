Google разрешает обратиться к друзьям, если забыли пароль Сегодня 23:18 — Технологии&Авто

Google разрешает обратиться к друзьям, если забыли пароль

Google запускает новую функцию безопасности, которая позволит при потере пароля в аккаунте обратиться к близким и друзьям за помощью в восстановлении.

Об этом пишет Neowin и официальный блог Google

Помощь друзей: как будет работать новая функция Google

Контакты близких можно будет добавить в собственный аккаунт Google на странице «Мой аккаунт» — «Безопасность» — раздел «Как войти в Google» — «Контакты для восстановления».

Эти контакты получат электронное письмо от Google, если по какой-либо причине пользователь не сможет войти в свой аккаунт.

В случае неудачной попытки войти в аккаунт Google автоматически перенаправит на страницу восстановления аккаунта.

На этой странице можно выбрать близкое лицо, указав его контактную информацию, и сгенерировать код, который должно знать доверенное лицо для завершения процесса восстановления.

Пользователи смогут указывать до 10 контактов для восстановления аккаунта. После добавления контактов для помощи в восстановлении аккаунта у этих доверенных лиц будет неделя для подтверждения приглашения.

Использовать этот контакт для восстановления аккаунтов можно будет только в течение семи дней с момента принятия запроса.

По истечении семидневного срока необходимо повторно отправить запрос или выбрать другой контакт для восстановления.

Google рекомендует указывать контакты доверенных лиц, которые могут ответить, или предоставить подтверждение в течение 15 минут в случае необходимости.

«Хотя вам следует выбрать человека, которому вы доверяете, будьте уверены, что у вашего контактного лица для восстановления не будет доступа к вашему аккаунту или какой-либо личной информации», — также предупреждают в Google.

Пользователи не могут добавлять контакты доверенных лиц для восстановления, если их учетная запись уже заблокирована или находится в процессе восстановления.

Пользователи Google Workspace и Advanced Protection не могут добавлять аккаунты для восстановления, но могут действовать как контактная информация для других пользователей, имеющих на это право.

Эту функцию не следует путать с резервным адресом электронной почты, который часто является альтернативным, который можно использовать для подтверждения вашей личности и получения уведомлений о подозрительных попытках входа в систему.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.