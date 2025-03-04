Google разрабатывает технологию высокоскоростного интернета — Finance.ua

Google разрабатывает технологию высокоскоростного интернета Сегодня 03:22 — Технологии&Авто

Google разрабатывает технологию высокоскоростного интернета

Google работает над инновационной технологией беспроводной передачи высокоскоростного интернета, использующей световые лучи вместо традиционных кабелей.

Проект под названием Taara подразумевает разработку специального компактного чипа, способного точно направлять и корректировать световые сигналы, что обеспечивает эффективную передачу данных без необходимости прокладки дорогостоящих оптоволоконных сетей. Эта технология работает по тому же принципу, что и оптоволокно, но без физических кабелей, что делает ее экономичнее и проще во внедрении.

По информации Google, Taara может передавать данные со скоростью до 20 Гбит/с на расстоянии до 20 км. В отличие от спутниковых решений, таких как Starlink, использующих лазеры в космосе, эта система передает данные по поверхности Земли.

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Главной технической сложностью является поддержание стабильного соединения между «световыми мостами» и преодоление естественных препятствий, включая туман, дождь и движение объектов.

Пока что технологию протестировали в 12 странах, и она уже использовалась для улучшения связи на фестивале Coachella. Несмотря на успешные испытания, система все еще находится в стадии разработки, однако в будущем может стать революционным решением для скоростного интернета в регионах со слабой инфраструктурой.

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