Google представила замену устаревшему JPEG — Finance.ua

Google представила замену устаревшему JPEG Сегодня 23:45 — Технологии&Авто

Google представила замену устаревшему JPEG

JPEG является одним из самых распространенных форматов для хранения изображений, несмотря на то, что он, по сути, не менялся с 1992 года. Google придумала, как улучшить формат, представив альтернативу под названием Jpegli.

Jpegli — «прокачанная» версия JPEG, которая, по словам Google, на 35% более эффективно сжимает изображение с высокими настройками качества. Среди других преимуществ Jpegli:

Высокое качество: новая версия формата использует более точные и «психовизуально эффективные» вычисления, благодаря чему изображения получаются более четкими и с меньшим количеством наблюдаемых артефактов.

Скорость: Jpegli работает сопоставимо по скорости с libjpeg-turbo и MozJPEG. Благодаря этому, веб-разработчики могут легко встроить новую библиотеку в рабочие процессы, не жертвуя производительностью кодирования или использованием памяти.

Глубина цвета: библиотека может кодировать изображение с выделением 10 и более битов. Традиционные решения для кодирования JPEG предлагают только 8-битную динамику на компонент, что приводит к артефактам на плавных градиентах.

Эффективность сжатия: Jpegli сжимает фото более эффективно, чем традиционные кодеки JPEG, что позволяет экономить место и трафик, а также ускорить загрузку страниц.

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Добиться подобных результатов удалось частичным применением наработок формата JPEG XL с некоторыми улучшениями, от поддержки которого компания в том же Chrome отказалась.

Google планирует интегрировать Jpegli в свои продукты и активно популяризировать этот новый формат среди других разработчиков. Благодаря обратной совместимости с уже имеющимися форматами процесс интеграции не должен занять много времени.

УНІАН По материалам:

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