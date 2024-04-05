Google планирует ввести плату за поисковую систему с искусственным интеллектом — Finance.ua

Google планирует ввести плату за поисковую систему с искусственным интеллектом Сегодня 06:22 — Технологии&Авто

Google планирует ввести плату за поисковую систему с искусственным интеллектом

Google рассматривает возможность взимать плату за премиум-функции в своей поисковой системе на основе искусственного интеллекта. Это будет первый случай, когда компания введет платный доступ к своим основным продуктам.

Компания рассматривает различные варианты, включая интеграцию функций поиска на основе искусственного интеллекта в свои премиальные сервисы подписки, которые уже предоставляют доступ к его новому помощнику Gemini AI в Gmail и Docs, пишет Reuters.

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Традиционная поисковая система Google будет оставаться бесплатной, но реклама будет появляться рядом с результатами поиска даже для платных пользователей.

«Мы не работаем над поиском без рекламы и не рассматриваем такую ​​возможность. Как мы делали много раз раньше, мы продолжим создавать новые премиум-возможности и сервисы, чтобы расширить наши предложения подписки в Google», — сообщила компания.

И хотя Google изобрела базовую технологию для сегодняшнего бума искусственного интеллекта, ему тоже приходится бороться с такими конкурентами, как создателем ChatGPT OpenAI и его спонсором Microsoft.

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