Google представила NotebookLM — приложение для работы с документами с искусственным интеллектом Сегодня 23:15 — Технологии&Авто

Google представила NotebookLM — приложение для работы с документами с искусственным интеллектом

Google Labs представила свою последнюю инновацию в области программного обеспечения с искусственным интеллектом — NotebookLM, направленную на улучшение взаимодействия пользователей с контентом. Это новое программное обеспечение для ведения заметок, основанное на языковой модели, работает именно с документами, хранящимися на ноутбуках пользователей.

Приложение предлагает ряд функций, таких как создание глоссариев, составление аннотаций и даже создание сценариев для видеороликов. Основная цель NotebookLM — содействовать более быстрому обучению и пониманию.

Что известно о приложении

NotebookLM отличается от обычных чат-ботов благодаря использованию имеющегося пользовательского контента и применению возможностей искусственного интеллекта для более глубокого понимания. Google отмечает, что это ключевое отличие решения.

После добавления документа Google в NotebookLM программа автоматически генерирует краткое содержание и предоставляет пользователям соответствующие темы и потенциальные вопросы для улучшения понимания. Программа может отвечать на запросы о загруженных документах, составлять глоссарии основных терминов и предоставлять резюме конкретных аспектов в материале.

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В случае презентации NotebookLM помогает сформулировать вопросы для потенциальных инвесторов. Кроме того, пользователи могут получить предложения по сценарию видео, поделившись своими идеями с системой на основе искусственного интеллекта.

Когда NotebookLM станет доступным

Разработанный специальной командой в Google Labs NotebookLM проходит тестирование с выбранной группой пользователей в Соединенных Штатах. Google стремится собрать отзывы и усовершенствовать технологию, прежде чем расширить ее доступность. Заинтересованные в изучении программного обеспечения могут получить доступ к списку ожидания, чтобы получить доступ.

Изначально анонсированный как Project Tailwin во время I/O Google NotebookLM является лишь одним из недавних дополнений к расширенному репертуару инструментов Google. Наряду с этим приложением для работы с искусственным интеллектом Google также представил новые функции для Google Bard, включая добавление изображений в подсказки.

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Поскольку NotebookLM продолжает тестироваться и совершенствоваться, пользователи могут ожидать появления усовершенствованного инструмента искусственного интеллекта, предназначенного для оптимизации работы с документами и улучшения учебного процесса. Поскольку Google находится в авангарде разработки ИИ, потенциал для будущих достижений в этой области остается многообещающим.

Телеканал 24 По материалам:

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