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Google представила Nano Banana 2 Lite, которая генерирует изображение за 4 секунды

Технологии&Авто
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Google представила Nano Banana 2 Lite, которая генерирует изображение за 4 секунды
Google представила Nano Banana 2 Lite, которая генерирует изображение за 4 секунды, webiano.digital
Google выпустила новую версию своей модели для генерации изображений и видео с ИИ, которая работает быстрее и стоит дешевле предыдущей. Рассказываем подробности.

Что произошло

Google запустила Nano Banana 2 Lite — облегченную версию своего ИИ-генератора изображений и видео. Компания говорит, что у новой модели задержка меньше и она может создавать изображение примерно за четыре секунды. Среди главных изменений — скорость и цена. По данным компании, Nano Banana 2 Lite стоит $0,034 за 1000 изображений.
Google позиционирует ИИ-генератор как инструмент для сценариев, где нужно быстро создавать большое количество визуалов, тестировать варианты и дорабатывать контент в потоке, а не ждать каждой генерации отдельно.
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Напоминаем, что недавно OpenAI выпустила новую версию своей ИИ-модели ChatGPT Images 2.0. для генерации изображений, которую CEO OpenAI Сэм Альтман назвал «ренессансом» в сфере ИИ-генерации картинок, сравнив его по масштабности с прыжком от GPT-3 до GPT-5.

Почему это интересно

Модель уже доступна через Google AI Studio, Gemini API и платформу Google Gemini Enterprise Agent Platform. В то же время Google фактически отправляет предварительную версию Nano Banana в архив и называет ее устаревшей моделью.
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Nano Banana 2 Lite стала следующим этапом после оригинальной Nano Banana, работавшей на Gemini 3.1 Flash, и после Nano Banana 2, вышедшей в феврале. Тогда Google добавила новые возможности, в том числе генерацию более реалистичных изображений. Для более сложных задач компания также оставляет Nano Banana Pro — более дорогую и более мощную версию.
По материалам:
vctr.media
ИИGoogle
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