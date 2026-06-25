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Gemini в Google Таблицах теперь сам исправляет ошибки в формулах

Технологии&Авто
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Google усовершенствовала свой табличный редактор: теперь искусственный интеллект Gemini умеет самостоятельно находить и исправлять ошибки в формулах.

Как было и что изменилось

Раньше, когда в формуле что-то шло не так, пользователь видел только стандартное сообщение об ошибке — без объяснений по поводу ее причины. Разобраться, где произошла ошибка, нередко было непросто, особенно в сложных вычислениях.
Теперь достаточно одного нажатия: Gemini проанализирует формулу, объяснит суть проблемы и предложит исправленный вариант.
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По данным компании, инструмент все равно эффективно работает как с простыми расчетами, так и с многошаговыми сложными формулами.

Кто получит доступ к новой функции

Доступ к новой функции получат, прежде всего, платные пользователи — владельцы подписок Google AI Pro и Ultra.
Корпоративные клиенты на тарифах Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard и Enterprise Plus также могут воспользоваться обновлением. Кроме того, функция будет доступна в образовательной версии Google AI Pro for Education.
Для обычных бесплатных пользователей новая возможность пока остается недоступной.
По материалам:
noworries
GoogleИИ
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