Gemini в Google Таблицах теперь сам исправляет ошибки в формулах
Google усовершенствовала свой табличный редактор: теперь искусственный интеллект Gemini умеет самостоятельно находить и исправлять ошибки в формулах.
Как было и что изменилось
Раньше, когда в формуле что-то шло не так, пользователь видел только стандартное сообщение об ошибке — без объяснений по поводу ее причины. Разобраться, где произошла ошибка, нередко было непросто, особенно в сложных вычислениях.
Теперь достаточно одного нажатия: Gemini проанализирует формулу, объяснит суть проблемы и предложит исправленный вариант.
По данным компании, инструмент все равно эффективно работает как с простыми расчетами, так и с многошаговыми сложными формулами.
Кто получит доступ к новой функции
Доступ к новой функции получат, прежде всего, платные пользователи — владельцы подписок Google AI Pro и Ultra.
Корпоративные клиенты на тарифах Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard и Enterprise Plus также могут воспользоваться обновлением. Кроме того, функция будет доступна в образовательной версии Google AI Pro for Education.
Для обычных бесплатных пользователей новая возможность пока остается недоступной.
Поделиться новостью
Также по теме
Meta выпустила более дешевые smart-очки за $299
OpenAI готовит новую голосовую модель для ChatGPT
Менеджер паролей LastPass сообщил об утечке данных клиентов
Какие авто самые популярные в ЕС (инфографика)
Техосмотр всех авто в Украине станет обязательным: эксперт назвала слабые места реформы
«єЧерга» для легковых авто: когда и где будет запуск