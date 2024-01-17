Google предоставит правительству Украины 5 тысяч ключей безопасности — Федоров Сегодня 10:45

Google предоставит правительству Украины 5 тысяч ключей безопасности — Федоров

Google в этом году будет продолжать поддерживать кибербезопасность правительства Украины и усилия по укреплению онлайн-безопасности в Украине и, в частности, предоставит правительству Украины 5 тысяч ключей безопасности.

Об этом шла речь на встрече команды Минцифры с руководством Google во время Всемирного экономического форума в Давосе, сообщил глава минцифры Михаил Федоров.

«С Google усиливаем кибербезопасность государственных органов — договорились о 5 тысячах цифровых ключей безопасности для защиты критически важной информации. Также протестировал технологию для 3D-видеосвязи от Google Project Starline. Представьте рабочий колл в макросъемке, где вы видите коллегу до мелочей — эмоции, мимику и даже как шевелятся волосы», — сообщил Федоров.

Читайте также Google проложит интернет-кабель из Южной Америки в Австралию

Ключи безопасности от Google — это инновационное решение, которое позволит значительно усилить безопасность аккаунтов, защитить критические операции и гарантировать безопасность граждан в цифровом пространстве.

Устройства заменяют традиционные пароли физической проверкой. Такой инструмент не позволит другим пользователям получить доступ к информации, кроме владельца учетной записи.

Читайте также Google увольняет сотни людей на фоне сокращения расходов

Кроме того, Google также планирует проводить обучения и тренинги, чтобы украинские члены правительства научились пользоваться этими устройствами и эффективно использовать весь функционал.

Также Google и украинское правительство будут работать на совместных семинарах по кибербезопасности, чтобы обмениваться передовым опытом и разрабатывать новые стратегии для защиты данных.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.