Google предоставит правительству Украины 5 тысяч ключей безопасности — Федоров — Finance.ua
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Google предоставит правительству Украины 5 тысяч ключей безопасности — Федоров

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Google предоставит правительству Украины 5 тысяч ключей безопасности — Федоров
Google предоставит правительству Украины 5 тысяч ключей безопасности — Федоров
Google в этом году будет продолжать поддерживать кибербезопасность правительства Украины и усилия по укреплению онлайн-безопасности в Украине и, в частности, предоставит правительству Украины 5 тысяч ключей безопасности.
Об этом шла речь на встрече команды Минцифры с руководством Google во время Всемирного экономического форума в Давосе, сообщил глава минцифры Михаил Федоров.
«С Google усиливаем кибербезопасность государственных органов — договорились о 5 тысячах цифровых ключей безопасности для защиты критически важной информации. Также протестировал технологию для 3D-видеосвязи от Google Project Starline. Представьте рабочий колл в макросъемке, где вы видите коллегу до мелочей — эмоции, мимику и даже как шевелятся волосы», — сообщил Федоров.
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Ключи безопасности от Google — это инновационное решение, которое позволит значительно усилить безопасность аккаунтов, защитить критические операции и гарантировать безопасность граждан в цифровом пространстве.
Устройства заменяют традиционные пароли физической проверкой. Такой инструмент не позволит другим пользователям получить доступ к информации, кроме владельца учетной записи.
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Кроме того, Google также планирует проводить обучения и тренинги, чтобы украинские члены правительства научились пользоваться этими устройствами и эффективно использовать весь функционал.
Также Google и украинское правительство будут работать на совместных семинарах по кибербезопасности, чтобы обмениваться передовым опытом и разрабатывать новые стратегии для защиты данных.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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