Google отказывается от дистанционной работы и просит сотрудников возвращаться в офисы — Finance.ua
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Google отказывается от дистанционной работы и просит сотрудников возвращаться в офисы

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Google отказывается от дистанционной работы и просит сотрудников возвращаться в офисы
Google отказывается от дистанционной работы и просит сотрудников возвращаться в офисы
Руководитель отдела кадров Google сообщил сотрудникам, что компания будет бороться с теми, кто не соблюдает гибридный график работы. Как сообщает CNBC, директор по персоналу также обратилась к коллегам с дистанционным форматом с предложением перехода к гибридному, который предусматривает посещение офиса.
  • Google обновила свою политику гибридной работы, и теперь она включает в себя отслеживание количества посещений офиса, санкции к работникам, которые не приходят, когда должны, и включение посещаемости в оценку производительности сотрудников.
  • Директор по персоналу Google Фиона Чиккони написала сотрудникам электронное письмо, в котором озвучила необходимость посещения офиса для сотрудников, мотивируя это тем, что «ничем нельзя заменить личную встречу».
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Конечно, не все верят в «волшебные разговоры в коридоре», но нет сомнения, что совместная работа в одной комнате положительно влияет. Многие продукты, которые мы представили на I/O и Google Marketing Live в прошлом месяце, были задуманы, разработаны и созданы командами, работавшими бок о бок", — говорится в электронном письме Чиккони.
  • Отдельный внутренний документ показал, что удаленные работники, уже получившие от компании согласование на дистанционную работу, могут попасть под повторное рассмотрение, если компания определит «существенные изменения в бизнес-потребностях, роли, команде, структуре или месте».
  • Директор по персоналу Google даже попросил уже одобренных удаленных работников самостоятельно пересмотреть решение. «Для тех, кто работает удаленно и живет вблизи офиса Google, мы надеемся, что вы подумаете о переходе на гибридный график работы. Наши офисы — это место, где вы будете максимально связаны с сообществом Google».
По материалам:
Ain.Ua
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