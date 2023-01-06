Удаленная работа за границей: 7 экзотических стран для цифровых кочевников — Finance.ua

Удаленная работа за границей: 7 экзотических стран для цифровых кочевников Сегодня 16:21 — Личные финансы

Пандемия Covid-19 научила зарабатывать на жизнь удаленно, когда для работы достаточно только ноутбука или смартфона и желания работать. Этот тренд становится лишь более популярным.

Людей, работающих вдали от дома или офиса, называют еще цифровыми кочевниками. Следовательно, многие страны предлагают таким работникам и их иждивенцам цифровые кочевые визы — Digital Nomad. Более того, в современных реалиях это один из самых простых способов легализоваться за границей. VisaGuide.World составил список из 7 необычных стран, где можно жить и работать цифровым кочевникам.

Аргентина

Буенос-Айрес / Фото unsplash

Для людей, желающих работать за границей, Аргентина ввела визу цифрового кочевника Nómadas digitales. Ее можно получить уже с мая 2022 года.

Чтобы оформить вид на жительство, нужно предоставить рабочий контракт или справку, подтверждающую ваши доходы. Кроме этого, нужно заполнить анкету, иметь действующий загранпаспорт и фотографию 4×4. Визу выдают на 180 дней, которую можно продлить еще на 180 дней.

Бермудские острова

Бермудские острова / Фото pexels

Сертификат Work From Bermuda дает возможность круглогодично находиться на островах, затем можно продлить разрешение еще на год. Чтобы получить визу, нужно подтвердить, что вы трудоустроены или учитесь в вузе — Бермуды выдают визу и фрилансерам, и дистанционно обучающимся студентам. Заявку на визу можно отправить онлайн. Требований к минимальному доходу нет.

Багамские острова

Багамские острова / Фото unsplash

Островная страна в Карибском бассейне создала собственную цифровую визу кочевника — «Багамские острова с расширенным доступом для путешествий» (BEATS). Претенденты могут подать заявку онлайн. Владельцам визы разрешено также учиться с территории Багам. Какие документы нужны? Подтверждение занятости для удаленных работников или студенческий билет для желающих учиться дистанционно.

Бразилия

Бразилия / Фото unsplash

Для получения визы цифрового кочевника в Бразилию нужно подтвердить свой ежемесячный доход в 1500 долларов или иметь на счете 18 тысяч долларов. Тогда страна выдает вид на жительство сроком на год. Заявку подать можно уже непосредственно в Бразилии, приехав туда как турист.

Исландия

Исландия / Фото pexels

Требования к удаленным работникам, претендующим получить долгосрочную исландскую визу, несколько сложнее — нужно иметь высокооплачиваемую работу. Так, цифровому кочевнику нужно подтвердить доход по меньшей мере 7275 долларов ежемесячно или 9460 долларов в месяц, если планирует проживать в стране вместе с мужем или женой. Владельцами визы в Исландии не разрешается работать на местных работодателей. Разрешение на проживание в стране действует 180 дней.

Коста-Рика

Коста-Рика / Фото unsplash

В Коста-Рике виза кочевника называется «эстансия». Для ее получения необходимо подтвердить минимальный стабильный доход в размере 3000 долларов в месяц или 4000 долларов на семью за предыдущий год. Кроме этого, нужно иметь годовое медицинское страхование. Виза действительна в течение года, ее можно продлить еще на один год, если владелец визы провел 180 и более дней в Коста-Рике в первый год. Претенденты должны работать в иностранной компании, вести бизнес или работать как фрилансер с клиентами из других стран. Иностранцы не должны платить налоги за свои доходы.

Норвегия

Норвегия / Фото unsplash

Эта страна предоставляет вид на жительство для частично удаленной работы — виза независимого подрядчика, имеющего источник дохода за границей. Вид на жительство выдают на 2 года. Минимальный чистый доход должен быть не менее 35 719 евро в год. Норвегия уникальна и тем, что для получения визы нужно, чтобы у работника был хотя бы один норвежский клиент. В большинстве стран, предлагающих визы цифровых кочевников, такого требования нет.

Телеканал 24 По материалам:

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