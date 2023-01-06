Удаленная работа за границей: 7 экзотических стран для цифровых кочевников — Finance.ua

Удаленная работа за границей: 7 экзотических стран для цифровых кочевников
Пандемия Covid-19 научила зарабатывать на жизнь удаленно, когда для работы достаточно только ноутбука или смартфона и желания работать. Этот тренд становится лишь более популярным.
Людей, работающих вдали от дома или офиса, называют еще цифровыми кочевниками. Следовательно, многие страны предлагают таким работникам и их иждивенцам цифровые кочевые визы — Digital Nomad. Более того, в современных реалиях это один из самых простых способов легализоваться за границей. VisaGuide.World составил список из 7 необычных стран, где можно жить и работать цифровым кочевникам.
Аргентина
Для людей, желающих работать за границей, Аргентина ввела визу цифрового кочевника Nómadas digitales. Ее можно получить уже с мая 2022 года.
Чтобы оформить вид на жительство, нужно предоставить рабочий контракт или справку, подтверждающую ваши доходы. Кроме этого, нужно заполнить анкету, иметь действующий загранпаспорт и фотографию 4×4. Визу выдают на 180 дней, которую можно продлить еще на 180 дней.
Бермудские острова
Сертификат Work From Bermuda дает возможность круглогодично находиться на островах, затем можно продлить разрешение еще на год. Чтобы получить визу, нужно подтвердить, что вы трудоустроены или учитесь в вузе — Бермуды выдают визу и фрилансерам, и дистанционно обучающимся студентам. Заявку на визу можно отправить онлайн. Требований к минимальному доходу нет.
Багамские острова
Островная страна в Карибском бассейне создала собственную цифровую визу кочевника — «Багамские острова с расширенным доступом для путешествий» (BEATS). Претенденты могут подать заявку онлайн. Владельцам визы разрешено также учиться с территории Багам. Какие документы нужны? Подтверждение занятости для удаленных работников или студенческий билет для желающих учиться дистанционно.
Бразилия
Для получения визы цифрового кочевника в Бразилию нужно подтвердить свой ежемесячный доход в 1500 долларов или иметь на счете 18 тысяч долларов. Тогда страна выдает вид на жительство сроком на год. Заявку подать можно уже непосредственно в Бразилии, приехав туда как турист.
Исландия
Требования к удаленным работникам, претендующим получить долгосрочную исландскую визу, несколько сложнее — нужно иметь высокооплачиваемую работу. Так, цифровому кочевнику нужно подтвердить доход по меньшей мере 7275 долларов ежемесячно или 9460 долларов в месяц, если планирует проживать в стране вместе с мужем или женой. Владельцами визы в Исландии не разрешается работать на местных работодателей. Разрешение на проживание в стране действует 180 дней.
Коста-Рика
В Коста-Рике виза кочевника называется «эстансия». Для ее получения необходимо подтвердить минимальный стабильный доход в размере 3000 долларов в месяц или 4000 долларов на семью за предыдущий год. Кроме этого, нужно иметь годовое медицинское страхование. Виза действительна в течение года, ее можно продлить еще на один год, если владелец визы провел 180 и более дней в Коста-Рике в первый год. Претенденты должны работать в иностранной компании, вести бизнес или работать как фрилансер с клиентами из других стран. Иностранцы не должны платить налоги за свои доходы.
Норвегия
Эта страна предоставляет вид на жительство для частично удаленной работы — виза независимого подрядчика, имеющего источник дохода за границей. Вид на жительство выдают на 2 года. Минимальный чистый доход должен быть не менее 35 719 евро в год. Норвегия уникальна и тем, что для получения визы нужно, чтобы у работника был хотя бы один норвежский клиент. В большинстве стран, предлагающих визы цифровых кочевников, такого требования нет.
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