Кабмин установил выплаты ко Дню Независимости: кто получит до 3,1 тыс. грн — Finance.ua
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Кабмин установил выплаты ко Дню Независимости: кто получит до 3,1 тыс. грн

Личные финансы
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Кабмин установил выплаты ко Дню Независимости: кто получит до 3,1 тыс. грн
Кабмин установил выплаты ко Дню Независимости: кто получит до 3,1 тыс. грн
Ко Дню Независимости украинцы имеют возможность получить разовые денежные выплаты. Право на средства имеют ветераны войны, жертвы нацистских преследований и члены семей погибших защитников и защитниц.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Суммы выплат

Согласно решению правительства, разовая денежная выплата ко Дню Независимости Украины выплачивается до 24 августа 2025 года в следующих размерах:
— лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и других причин:
  • І группы — 3 100 гривен;
  • II группы — 2 900 гривен;
  • ІІІ группы — 2 700 гривен;
— участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей, — 1 000 грн;
— лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, — 3 100 гривен;
— членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которым установлен согласно пункту 1 статьи 10 закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», членам семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не вышли замуж (женились) во второй раз, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не вступили в брак во второй раз, — 650 гривен;
— участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага — 450 гривен.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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