Wizz Air летом запустит 6 новых рейсов — Finance.ua

Wizz Air летом запустит 6 новых рейсов
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air объявила о расширении сети рейсов на лето 2025 года, добавив шесть новых маршрутов из аэропортов в Будапеште и Абу-Даби.
Об этом пишет Lowcostavia.
Новые рейсы из Будапешта:
- Будапешт — Гданьск (Польша) — с 30 июня, 3 рейса в неделю;
- Будапешт — Вильнюс (Литва) — с 30 июня, 3 рейса в неделю;
- Будапешт — Бильбао (Испания) — с 1 июля, 2 рейса в неделю;
- Будапешт — Вроцлав (Польша) — с 1 июля, 2 рейса в неделю.
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Новые рейсы из Абу-Даби:
- Абу-Даби — Бейрут (Ливан) — с 4 июня, 3 рейса в неделю;
- Абу-Даби — Габала (Азербайджан) — с 19 июня, 3 рейса в неделю.
Билеты на новые направления можно купить на сайте Wizzair.com.
Напомним, пассажиров Ryanair и Wizz Air призвали всегда проверять аэропорт перед покупкой билета. Дело в том, что эти авиакомпании чаще всего используют вторые по значению аэропорты крупных городов, которые могут располагаться достаточно далеко, а добраться туда общественным транспортом очень трудно. Поэтому сэкономленные на авиабилете деньги в итоге перекрываются расходами на трансфер из аэропорта на такси, не говоря уже о потраченном на дорогу дополнительном времени.
В марте этого года Wizz Air также объявил новые рейсы сразу в семь городов Европы из польского Вроцлава.
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