Wizz Air запускає сім нових рейсів з Вроцлава — Finance.ua

Wizz Air запускає сім нових рейсів з Вроцлава Сьогодні 17:18 — Фондовий ринок

Угорський бюджетний авіаперевізник Wizz Air оголосив нові рейси одразу до семи міст Європи з польського Вроцлава.

Про це перевізник повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Нові рейси літатимуть з Вроцлава за такими напрямками:

Лондон-Гатвік (Велика Британія) — з червня 2025 року чотири рази на тиждень;

Гран-Канарія (Канарські острови, Іспанія) — з грудня 2025 року двічі на тиждень;

Мадрид (Іспанія) — з грудня 2025 року тричі на тиждень;

Бухарест-Беняса (Румунія) — з грудня 2025 року тричі на тиждень;

Базель-Мюлуз-Фрайбург (Швейцарія) — з грудня 2025 року чотири рази на тиждень;

Ніцца (Франція) — з грудня 2025 року тричі на тиждень;

Катанія (Сицилія, Італія) — з березня 2026 року двічі на тиждень.

Також угорський лоукостер додав три напрямки до данського міста Біллунн:

Вільнюс (Литва) — з липня 2025 року двічі на тиждень;

Гданськ (Польща) — з червня 2025 року тричі на тиждень;

Катовіце (Польща) — з жовтня 2025 року тричі на тиждень.

Нагадаємо, раніше стало відомо , що Wizz Air розширює мережу польотів і планує додати 5 нових рейсів з Литви, Норвегії, Греції, Італії, Румунії, Франції та Грузії.

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УНІАН За матеріалами:

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