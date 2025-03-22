Wizz Air запускає сім нових рейсів з Вроцлава — Finance.ua

Wizz Air запускає сім нових рейсів з Вроцлава
Угорський бюджетний авіаперевізник Wizz Air оголосив нові рейси одразу до семи міст Європи з польського Вроцлава.
Про це перевізник повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Нові рейси літатимуть з Вроцлава за такими напрямками:
- Лондон-Гатвік (Велика Британія) — з червня 2025 року чотири рази на тиждень;
- Гран-Канарія (Канарські острови, Іспанія) — з грудня 2025 року двічі на тиждень;
- Мадрид (Іспанія) — з грудня 2025 року тричі на тиждень;
- Бухарест-Беняса (Румунія) — з грудня 2025 року тричі на тиждень;
- Базель-Мюлуз-Фрайбург (Швейцарія) — з грудня 2025 року чотири рази на тиждень;
- Ніцца (Франція) — з грудня 2025 року тричі на тиждень;
- Катанія (Сицилія, Італія) — з березня 2026 року двічі на тиждень.
Також угорський лоукостер додав три напрямки до данського міста Біллунн:
- Вільнюс (Литва) — з липня 2025 року двічі на тиждень;
- Гданськ (Польща) — з червня 2025 року тричі на тиждень;
- Катовіце (Польща) — з жовтня 2025 року тричі на тиждень.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Wizz Air розширює мережу польотів і планує додати 5 нових рейсів з Литви, Норвегії, Греції, Італії, Румунії, Франції та Грузії.
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