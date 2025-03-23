Google обновляет Find My Device: какие функции появятся — Finance.ua
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Google обновляет Find My Device: какие функции появятся

Технологии&Авто
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Google обновляет Find My Device: какие функции появятся
Google обновляет Find My Device: какие функции появятся
Google объявил об обновлении приложения Find My Device, которое добавляет обмен местонахождением с контактами. Обновление изменяет интерфейс программы, разделяя экран на карту и список устройств.
Об этом пишет 9to5Google.
В бета-версии приложения появилась новая вкладка «Люди», где можно поделиться своим месторасположением и увидеть, где находятся друзья и семья.
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Пользователи могут фильтровать контакты, которые поделились с ними, и тех, с кем они поделились.
Для обмена местоположением нужно нажать на движущуюся кнопку действия, выбрать контакт и продолжительность обмена (1 час, весь день, пока не выключите, или специальное время).
Google обновляет Find My Device: какие функции появятся

Что изменится в Find My Device с обновлением

Пользователи смогут:
  • видеть месторасположение утвержденных контактов в реальном времени;
  • просматривать адреса и расстояния до контактов;
  • управлять настройками общего доступа к местоположению;
  • переключать учетные записи Google.
Google обновляет Find My Device: какие функции появятся
Обновление доступно для пользователей Android.
По материалам:
speka.media
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