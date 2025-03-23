Google обновляет Find My Device: какие функции появятся — Finance.ua

Google обновляет Find My Device: какие функции появятся
Google объявил об обновлении приложения Find My Device, которое добавляет обмен местонахождением с контактами. Обновление изменяет интерфейс программы, разделяя экран на карту и список устройств.
Об этом пишет 9to5Google.
В бета-версии приложения появилась новая вкладка «Люди», где можно поделиться своим месторасположением и увидеть, где находятся друзья и семья.
Пользователи могут фильтровать контакты, которые поделились с ними, и тех, с кем они поделились.
Для обмена местоположением нужно нажать на движущуюся кнопку действия, выбрать контакт и продолжительность обмена (1 час, весь день, пока не выключите, или специальное время).
Что изменится в Find My Device с обновлением
Пользователи смогут:
- видеть месторасположение утвержденных контактов в реальном времени;
- просматривать адреса и расстояния до контактов;
- управлять настройками общего доступа к местоположению;
- переключать учетные записи Google.
Обновление доступно для пользователей Android.
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