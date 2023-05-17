Google начнет удалять неактивные аккаунты для безопасности пользователей — Finance.ua

Google начнет удалять неактивные аккаунты для безопасности пользователей Сегодня 22:08 — Технологии&Авто

Google начнет удалять неактивные аккаунты для безопасности пользователей

Хотя обновленная политика Google уже вступила в силу, фактическое удаление аккаунтов планируется начать в декабре этого года. Компания планирует отправить пользователям повторные предупреждения перед началом процесса удаления, который будет проводиться поэтапно.

Какие аккаунты будут удалены

В первую очередь, эти мероприятия будут направлены на аккаунты, которые были созданы, но к которым пользователи так и не получили доступ. Важно отметить, что эта политика касается исключительно личных аккаунтов, тогда как аккаунты организаций от учебных заведений до предприятий освобождаются от процесса удаления аккаунтов.

Почему компания решила удалить неактивные записи

Google обосновывает это решение, ссылаясь на внутренние исследования, свидетельствующие о том, что старые аккаунты более склонны к использованию ненадежных паролей, которые также используются в других профилях. Кроме того, неактивные аккаунты часто не активируют дополнительные меры безопасности, такие как двухфакторная аутентификация, что делает их более уязвимыми к несанкционированному доступу.

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Эта последняя инициатива — логичное продолжение предыдущей политики Google, введенной в 2020 году, направленной на удаление неиспользуемых аккаунтов без их фактического удаления.

Что делать, чтобы ваш аккаунт не удалили

Достаточно им просто воспользоваться. Однако, если у вас есть старый запасной аккаунт, который вы используете нечасто, чтобы его сохранить, нужно будет войти либо в саму аккаунт, либо в любые другие сервисы Google связанные с ним.

Компания Google уже неоднократно вносила изменения в свою политику по аккаунтам. Несколько лет назад появились новости о том, что YouTube сможет удалять неприбыльные аккаунты.

Телеканал 24 По материалам:

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