Google на CES 2024 представила новые возможности в Android и Android Auto в электромобилях — Finance.ua

Google на CES 2024 представила новые возможности в Android и Android Auto в электромобилях Сегодня 02:24 — Технологии&Авто

Google на CES 2024 представила новые возможности в Android и Android Auto в электромобилях

На выставке CES 2024, Google анонсировала несколько новшеств для операционной системы Android:

Quick Share. Функцию Nearby Share переименовали в Quick Share. Эта функция позволяет быстро обмениваться файлами между устройствами Android и Chromebook. Quick Share тоже появится на ноутбуках LG под управлением Windows. Fast Pair. Это функция быстрого сопряжения Bluetooth-аксессуаров с Android и Chromebook. Поддержка Fast Pair появится на Chromecast с Google TV в следующем месяце, а затем на других устройствах Google TV. Трансляция контента из TikTok. Пользователи Android могут передавать контент из TikTok на встроенные устройства Chromecast. Обновление Android Auto. Платформа Android Auto получила обновление, ориентированное на электромобили. Электрические автомобили с поддержкой Android Auto смогут делиться информацией о состоянии аккумулятора Google Maps в режиме реального времени. Google Maps для электромобилей. Google Maps для электромобилей получит улучшения, включающие информацию об уровне заряда батареи и рекомендации касательно остановок для зарядки.

Читайте также Google увольняет сотни людей на фоне сокращения расходов

Эти обновления расширяют возможности экосистемы Android и улучшают взаимодействие пользователей с их устройствами.

Напомним, в декабре прошлого года компания Google представила новую страницу «Информация о батарее» в «Настройках» смартфона. На этой странице отображается информация о дате изготовления батареи и количестве циклов зарядки аккумулятора — эти данные операционная система Android 14 получает от новых API.

Впрочем, система получает доступ не только к этим данным — Android 14 получает сведения о состоянии батареи, дате первого использования гаджета, статистике зарядки и состоянии здоровья аккумулятора.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.