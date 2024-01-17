Google на CES 2024 представила новые возможности в Android и Android Auto в электромобилях — Finance.ua

Google на CES 2024 представила новые возможности в Android и Android Auto в электромобилях
На выставке CES 2024, Google анонсировала несколько новшеств для операционной системы Android:
- Quick Share. Функцию Nearby Share переименовали в Quick Share. Эта функция позволяет быстро обмениваться файлами между устройствами Android и Chromebook. Quick Share тоже появится на ноутбуках LG под управлением Windows.
- Fast Pair. Это функция быстрого сопряжения Bluetooth-аксессуаров с Android и Chromebook. Поддержка Fast Pair появится на Chromecast с Google TV в следующем месяце, а затем на других устройствах Google TV.
- Трансляция контента из TikTok. Пользователи Android могут передавать контент из TikTok на встроенные устройства Chromecast.
- Обновление Android Auto. Платформа Android Auto получила обновление, ориентированное на электромобили. Электрические автомобили с поддержкой Android Auto смогут делиться информацией о состоянии аккумулятора Google Maps в режиме реального времени.
- Google Maps для электромобилей. Google Maps для электромобилей получит улучшения, включающие информацию об уровне заряда батареи и рекомендации касательно остановок для зарядки.
Эти обновления расширяют возможности экосистемы Android и улучшают взаимодействие пользователей с их устройствами.
Напомним, в декабре прошлого года компания Google представила новую страницу «Информация о батарее» в «Настройках» смартфона. На этой странице отображается информация о дате изготовления батареи и количестве циклов зарядки аккумулятора — эти данные операционная система Android 14 получает от новых API.
Впрочем, система получает доступ не только к этим данным — Android 14 получает сведения о состоянии батареи, дате первого использования гаджета, статистике зарядки и состоянии здоровья аккумулятора.
Поделиться новостью