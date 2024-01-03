Android буде повідомляти, що настав час замінити акумулятор — Finance.ua
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Android буде повідомляти, що настав час замінити акумулятор

Технології&Авто
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Android буде повідомляти, що настав час замінити акумулятор
Android буде повідомляти, що настав час замінити акумулятор
Сучасні смартфони підтримуються виробниками протягом досить тривалого часу.
Проблема лише в тому, що через деградацію батареї користуватися одним гаджетом багато років проблематично, якщо взагалі реально. Поступово смартфон втрачає заряд батареї і автономність, відповідно, у нього теж падає. При цьому зрозуміти, коли потрібно замінити акумуляторну батарею гаджета, досить важко, адже сторонній софт дає лише приблизну оцінку і часто помиляється в результатах. Але у Google планують це виправити.
Журналісти з Android Authority повідомили, що в грудні минулого року компанія Google представила нову сторінку «Інформація про батарею» в «Налаштуваннях» смартфона.
На цій сторінці відображається інформація про дату виготовлення батареї та кількість циклів заряджання акумуляторної батареї — ці дані операційна система Android 14 отримує від нових API.
Втім, система отримує доступ не тільки до цих даних — Android 14 отримує відомості про стан батареї, дату першого використання гаджета, статистику зарядки та стан здоров’я акумулятора.
Android буде повідомляти, що настав час замінити акумулятор
Android буде повідомляти, що настав час замінити акумулятор
Можливо, в майбутній Android 15 дана функція буде працювати повноцінно, збираючи дані про акумулятор, і повідомляти користувача, що час його замінити — в системі навіть є іконки, відповідальні за відповідні повідомлення.
За матеріалами:
iLenta
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