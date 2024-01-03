Android буде повідомляти, що настав час замінити акумулятор — Finance.ua

Android буде повідомляти, що настав час замінити акумулятор Сьогодні 22:52 — Технології&Авто

Android буде повідомляти, що настав час замінити акумулятор

Сучасні смартфони підтримуються виробниками протягом досить тривалого часу.

Проблема лише в тому, що через деградацію батареї користуватися одним гаджетом багато років проблематично, якщо взагалі реально. Поступово смартфон втрачає заряд батареї і автономність, відповідно, у нього теж падає. При цьому зрозуміти, коли потрібно замінити акумуляторну батарею гаджета, досить важко, адже сторонній софт дає лише приблизну оцінку і часто помиляється в результатах. Але у Google планують це виправити.

Журналісти з Android Authority повідомили, що в грудні минулого року компанія Google представила нову сторінку «Інформація про батарею» в «Налаштуваннях» смартфона.

На цій сторінці відображається інформація про дату виготовлення батареї та кількість циклів заряджання акумуляторної батареї — ці дані операційна система Android 14 отримує від нових API.

Втім, система отримує доступ не тільки до цих даних — Android 14 отримує відомості про стан батареї, дату першого використання гаджета, статистику зарядки та стан здоров’я акумулятора.

Можливо, в майбутній Android 15 дана функція буде працювати повноцінно, збираючи дані про акумулятор, і повідомляти користувача, що час його замінити — в системі навіть є іконки, відповідальні за відповідні повідомлення.

iLenta За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.