Google Maps будет предлагать места для посещения и отвечать на вопросы о них — Finance.ua

Google Maps будет предлагать места для посещения и отвечать на вопросы о них
В Google Maps появятся новые функции на основе искусственного интеллекта Gemini. Обновления первыми получат пользователи Android и iOS в США.
Как это будет работать
Gemini теперь сможет предлагать места и заведения для посещения. Пользователи могут в формате живого разговора с приложением уточнять детали.
Например, тихо ли там, есть ли места на открытом воздухе. Gemini также сможет проанализировать отзывы заведения и дать ему краткую характеристику.
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Водители теперь смогут добавить остановки, чтобы включить в поездки достопримечательности, живописные остановки и заведения питания вдоль маршрута.
Во время навигации карты также будут четче показывать полосы движения, пешеходные переходы и дорожные знаки, а еще подскажут, на какой водительской полосе нужно находиться, чтобы успеть на съезд.
Кроме того, функция Immersive View появится в 150 новых городах по всему миру.
Immersive View — это развитый режим Google Earth 3D, позволяющий увидеть, как выглядят стадионы, парки и маршруты с соответствующими погодными условиями и дорожным движением для выбранного времени суток и местоположения.
Immersive View для маршрутов сможет выделять сложные повороты и подсказывать, где припарковаться. Обновление начнется на этой неделе на Android и iOS в тех городах, где эта функция уже доступна.
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