Google Maps будет предлагать места для посещения и отвечать на вопросы о них — Finance.ua

Google Maps будет предлагать места для посещения и отвечать на вопросы о них Сегодня 03:12 — Технологии&Авто

Google Maps будет предлагать места для посещения и отвечать на вопросы о них

В Google Maps появятся новые функции на основе искусственного интеллекта Gemini. Обновления первыми получат пользователи Android и iOS в США.

Как это будет работать

Gemini теперь сможет предлагать места и заведения для посещения. Пользователи могут в формате живого разговора с приложением уточнять детали.

Например, тихо ли там, есть ли места на открытом воздухе. Gemini также сможет проанализировать отзывы заведения и дать ему краткую характеристику.

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Водители теперь смогут добавить остановки, чтобы включить в поездки достопримечательности, живописные остановки и заведения питания вдоль маршрута.

Во время навигации карты также будут четче показывать полосы движения, пешеходные переходы и дорожные знаки, а еще подскажут, на какой водительской полосе нужно находиться, чтобы успеть на съезд.

Кроме того, функция Immersive View появится в 150 новых городах по всему миру.

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Immersive View — это развитый режим Google Earth 3D, позволяющий увидеть, как выглядят стадионы, парки и маршруты с соответствующими погодными условиями и дорожным движением для выбранного времени суток и местоположения.

Immersive View для маршрутов сможет выделять сложные повороты и подсказывать, где припарковаться. Обновление начнется на этой неделе на Android и iOS в тех городах, где эта функция уже доступна.

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