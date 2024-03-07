Google изменит свои алгоритмы поиска для борьбы с SEO-спамом — Finance.ua
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Google изменит свои алгоритмы поиска для борьбы с SEO-спамом

Технологии&Авто
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Google изменит свои алгоритмы поиска для борьбы с SEO-спамом
Google изменит свои алгоритмы поиска для борьбы с SEO-спамом
Компания Google планирует изменить свои алгоритмы предоставления поисковой информации, чтобы бороться со спамом и низкокачественным контентом.
Об этом идет речь на сайте компании.
Google в мае планирует провести обновление рейтинга, которое позволит уменьшить количество спама и неоригинальных результатов на 40%. Также Google планирует удалять автоматизированный контент, который создается искусственным интеллектом и обычно не полезен пользователям.
«Это обновление предполагает усовершенствование некоторых основных систем рейтинга, чтобы помочь Google лучше понять, являются ли веб-страницы бесполезными, имеют низкое взаимодействие с пользователем или создаются для поисковых систем, а не для людей. Это может включать сайты, созданные преимущественно для соответствия очень конкретным поисковым запросам», — говорится в сообщении.
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Для борьбы с так называемыми контент-фермами Google будет учитывать контент, созданный в масштабе как неполезный для целей ранжирования, а не для предоставления полезной информации. Кроме того, компания будет рассматривать как спам посторонний контент низкого качества, размещенный на авторитетных сайтах с целью использования их хорошей репутации.
Первые изменения в алгоритмах начнут действовать с 5 мая. Компания дает владельцам сайтов двухмесячный срок, чтобы они могли адаптироваться к новым правилам.
По материалам:
Економічна Правда
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