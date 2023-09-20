Google анонсирует новые функции Bard, чтобы догнать ChatGPT — Finance.ua

Google анонсирует новые функции Bard, чтобы догнать ChatGPT
Компания Google, принадлежащая Alphabet Inc., заявила, что генеративный искусственный интеллект Bard сможет проверять ответы и анализировать личные данные пользователей Google, поскольку технологический гигант пытается догнать популярный ChatGPT.
Об этом пишет Reuters.
По данным аналитической компании Similarweb, в августе Bard посетило 183 млн человек, что составляет 13% от количества посещений ChatGPT.
Стремясь завоевать позиции в области искусственного интеллекта, Google внедряет расширения Bard Extensions, позволяющие пользователям импортировать свои данные из других продуктов Google.
Например, пользователи могут попросить Bard выполнить поиск их файлов на Google Диске или предоставить сводную информацию о почтовом ящике пользователя Gmail.
Пока пользователи Bard смогут получать информацию только из приложений Google, но фирма уже работает с внешними компаниями, чтобы в будущем подключить их к Bard.
Еще одна новая функция Bard призвана облегчить болезненную проблему генеративного ИИ — неточные реакции, известные как «галлюцинации». Пользователи смогут увидеть, какие части ответов Bard отличаются от результатов поиска Google.
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