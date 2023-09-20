Google анонсирует новые функции Bard, чтобы догнать ChatGPT — Finance.ua

Google анонсирует новые функции Bard, чтобы догнать ChatGPT Сегодня 09:28 — Технологии&Авто

Google анонсирует новые функции Bard, чтобы догнать ChatGPT

Компания Google, принадлежащая Alphabet Inc., заявила, что генеративный искусственный интеллект Bard сможет проверять ответы и анализировать личные данные пользователей Google, поскольку технологический гигант пытается догнать популярный ChatGPT.

Об этом пишет Reuters.

По данным аналитической компании Similarweb, в августе Bard посетило 183 млн человек, что составляет 13% от количества посещений ChatGPT.

Стремясь завоевать позиции в области искусственного интеллекта, Google внедряет расширения Bard Extensions, позволяющие пользователям импортировать свои данные из других продуктов Google.

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Например, пользователи могут попросить Bard выполнить поиск их файлов на Google Диске или предоставить сводную информацию о почтовом ящике пользователя Gmail.

Пока пользователи Bard смогут получать информацию только из приложений Google, но фирма уже работает с внешними компаниями, чтобы в будущем подключить их к Bard.

Еще одна новая функция Bard призвана облегчить болезненную проблему генеративного ИИ — неточные реакции, известные как «галлюцинации». Пользователи смогут увидеть, какие части ответов Bard отличаются от результатов поиска Google.

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