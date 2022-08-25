Голливуд будет использовать блокчейн-технологии в киноиндустрии — Finance.ua

Голливуд будет использовать блокчейн-технологии в киноиндустрии Сегодня 22:01 — Финтех и Карты

Голливуд будет использовать блокчейн-технологии в киноиндустрии

Генеральный директор Decentralized Pictures (DCP) Лео Матчетт заявил, что голосование на основе блокчейна может открыть двери Голливуда для новых игроков кинорынка.

Вместе с режиссером Романом Копполой гендиректор DCP создал некоммерческую организацию, запустившую программу на основе блокчейна для спонсирования кинопроектов.

Платформа работает как децентрализованная автономная организация (DAO), где кинематографисты могут размещать свои работы, а пользователи за них голосовать. Победители получат финансирование, чтобы претворить свои проекты в жизнь. Система работает на собственных токенах компании, однако Decentralized Pictures имеет совет директоров, руководящий предприятием и курирующий проекты, за которые голосуют.

Читайте также Google вложил более $1.5 миллиарда в блокчейн компании

«Мы можем использовать блокчейн, чтобы расширять возможности художников, находить новых креативщиков и создавать отличный контент. Сейчас наша компания не пытается заменить классическую систему киноиндустрии. Мы пытаемся идти рядом и достичь тех же высот, правда, с помощью других инструментов», — заявил Матчетт.

По словам Матчетта, Голливуд имеет очевидную проблему: большинство студий и продакшн-компаний отвергают огромную часть материала и идей, которые им присылают, из-за перезагруженности отделов обработки информации. В свою очередь Decentralized Pictures предлагает зрителям самим выбирать проекты по душе.

Интересно, что это не первая инициатива DCP по внедрению Web3 в Голливуде. Еще в апреле режиссер Стивен Содерберг пожертвовал $300 000 для Decentralized Pictures, заявив, что это один из его экспериментов и ему интересно узнать, будет ли работать финансирование фильмов на блокчейне.

Если планируете работать с криптой, рекомендуем воспользоваться биржей EXMO. Простой интуитивный интерфейс позволяет легко начать путь в трейдинге, а за торги можно вернуть до 70% комиссии. Кроме того, вы можете пригласить друзей и заработать 25% комиссий биржи по их сделкам.

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.