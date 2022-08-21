Google вложил более $1.5 миллиарда в блокчейн компании — Finance.ua

Google вложил более $1.5 миллиарда в блокчейн компании 21.08.2022, 01:30 — Фондовый рынок

Google вложил более $1.5 миллиарда в блокчейн компании

Международный конгломерат компаний Alphabet Inc., в который входит Google, за год инвестировал $1,56 миллиарда в блокчейн-компании США.

Как сообщили исследователи Blockdata, Alphabet Inc. стала лидером среди крупных международных корпораций, инвестирующих в криптовалютный сектор.

На втором месте оказалась компания Blackrock, представители которой вложили $1.17 миллиарда в блокчейн и Morgan Stanley — $1.1 миллиарда. Четвертое место заняла компания Samsung, инвестировавшая $979 миллионов, и Goldman Sachs на пятом — с $698 миллионами.

Напомним, в конце июля система мобильных платежей Google Pay объявила о начале поддержки криптовалютных платежей с биржей Crypto.com. Теперь пользователи Android смогут покупать, продавать и обменивать криптовалюту через Google Pay, которым пользуются более 100 миллионов человек. Очевидно, что такое сотрудничество выгодно обеим сторонам — Google Pay расширяет собственные функции и «идет в ногу со временем», а Crypto.com увеличивает свою клиентскую базу и, соответственно, доходы.

noworries По материалам:

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