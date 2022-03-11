Goldman Sachs уходит из россии — Finance.ua

Goldman Sachs уходит из россии

Сегодня 05:46 — Фондовый рынок

Goldman Sachs уходит из россии

Финансовый конгломерат и второй инвестиционный банк в мире, с активами в управлении в 2,1 трлн долларов прекращает свои операции в россии. Goldman Sachs стал первым крупным банком с Уолл-стрит, который покинул страну в ответ на вторжение страны в Украину.

Об этом сообщает Bloomberg

«Goldman Sachs сворачивает свой бизнес в россии в соответствии с нормативными и лицензионными требованиями. Мы сосредоточены на поддержке наших клиентов по всему миру в управлении или закрытии ранее существующих обязательств на рынке и обеспечении благополучия наших сотрудников», — говорится в сообщении.

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