Goldman Sachs уходит из россии — Finance.ua

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Goldman Sachs уходит из россии

Сегодня 05:46Фондовый рынок
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Goldman Sachs уходит из россииGoldman Sachs уходит из россии
Финансовый конгломерат и второй инвестиционный банк в мире, с активами в управлении в 2,1 трлн долларов прекращает свои операции в россии. Goldman Sachs стал первым крупным банком с Уолл-стрит, который покинул страну в ответ на вторжение страны в Украину.
Об этом сообщает Bloomberg.
«Goldman Sachs сворачивает свой бизнес в россии в соответствии с нормативными и лицензионными требованиями. Мы сосредоточены на поддержке наших клиентов по всему миру в управлении или закрытии ранее существующих обязательств на рынке и обеспечении благополучия наших сотрудников», — говорится в сообщении.
По материалам: РБК-Україна
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