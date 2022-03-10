россия и беларусь приближаются к дефолту — главный экономист Всемирного банка

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россия и беларусь приближаются к дефолту — главный экономист Всемирного банка

россия и беларусь близки к дефолту, учитывая масштабные санкции, введенные против тамошних экономик США и их союзниками.

Reuters. Такой прогноз дала главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт в интервью

По словам Рейнхарта, пока большинство мировых кредитных агентств еще не считают такой сценарий неотвратимым, но его вероятность стремительно растет.

Агентство Fitch во вторник снизило суверенный рейтинг россии на шесть позиций, заявив, что дефолт неизбежен, поскольку санкции и торговые ограничения подорвали готовность рф обслуживать долг. Около половины суверенных облигаций россии в твердой валюте принадлежат иностранным инвесторам, и 16 марта им предстоит выплатить 107 миллионов долларов в виде купонных выплат по двум видам облигаций. Кроме того, у российских корпораций не погашены международные облигации почти на 100 миллиардов долларов. Иностранным банкам россия и ее резиденты задолжали чуть больше 121 миллиарда долларов.

«Я волнуюсь о том, чего не вижу. Финансовые учреждения хорошо капитализированы, но их балансовые отчеты зачастую непрозрачны... Есть проблема дефолтов российского частного сектора», — считает Рейнхарт.

Справка Finance.ua:

аналитики американского банковского холдинга Morgan Stanley спрогнозировали россии дефолт на середину апреля. Шансы рф уплатить свой внешний долг уменьшаются с падением цен на облигации, надвигающейся на страну рецессией и накоплением разнообразных ограничений на платежи после вторжения в Украину.

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