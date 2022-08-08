Goldman Sachs снизил прогноз стоимости нефти — Finance.ua

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Goldman Sachs снизил прогноз стоимости нефти

Энергетика
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Goldman Sachs снизил прогноз стоимости нефти
Goldman Sachs снизил прогноз стоимости нефти
Аналитики Goldman Sachs Group снизили свои ближайшие прогнозы по ценам на нефть.
Об этом пишет Bloomberg.
Ранее банк ожидал цену в 140 долларов на Brent в третьем квартале, но теперь прогнозирует 110 долларов и от $130 до $125 по итогам четвертого.
Прогноз на 2023 год банк оставил без изменений — $125 за баррель.
Аналитики банка объясняют снижение большим количеством факторов, вызывающих беспокойство, включая опасения по поводу рецессии, коронавирусные локдауны в Китае, кризис китайского сектора недвижимости, а также публикации данных о стратегических запасах нефти в США.
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«Мы продолжаем ожидать, что рынок нефти останется в состоянии неприемлемого дефицита при текущих ценах», — говорится в отчете.
Цены на нефти взлетели в первые месяцы 2022 года после вторжения россии в Украину, а затем снизились в июне, когда обеспокоенность глобальным замедлением набрало обороты.
«Высокая инфляция побудила центральные банки, включая Федеральную резервную систему, повысить процентные ставки. Инвесторы предполагают, что в этом полугодии по ним ожидаются дополнительные повышения», — напоминает Bloomberg.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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