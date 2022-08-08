Goldman Sachs снизил прогноз стоимости нефти — Finance.ua

Goldman Sachs снизил прогноз стоимости нефти
Аналитики Goldman Sachs Group снизили свои ближайшие прогнозы по ценам на нефть.
Об этом пишет Bloomberg.
Ранее банк ожидал цену в 140 долларов на Brent в третьем квартале, но теперь прогнозирует 110 долларов и от $130 до $125 по итогам четвертого.
Прогноз на 2023 год банк оставил без изменений — $125 за баррель.
Аналитики банка объясняют снижение большим количеством факторов, вызывающих беспокойство, включая опасения по поводу рецессии, коронавирусные локдауны в Китае, кризис китайского сектора недвижимости, а также публикации данных о стратегических запасах нефти в США.
«Мы продолжаем ожидать, что рынок нефти останется в состоянии неприемлемого дефицита при текущих ценах», — говорится в отчете.
Цены на нефти взлетели в первые месяцы 2022 года после вторжения россии в Украину, а затем снизились в июне, когда обеспокоенность глобальным замедлением набрало обороты.
«Высокая инфляция побудила центральные банки, включая Федеральную резервную систему, повысить процентные ставки. Инвесторы предполагают, что в этом полугодии по ним ожидаются дополнительные повышения», — напоминает Bloomberg.
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