Бюджет россии в июне недополучил 20% нефтегазовых доходов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бюджет россии в июне недополучил 20% нефтегазовых доходов

Мир
14
Бюджет россии в июне недополучил 20% нефтегазовых доходов
Бюджет россии в июне недополучил 20% нефтегазовых доходов
В июле бюджет россии пополнился на 284,8 млрд руб. за счет дополнительных доходов от продажи нефти и газа, пишут «Ведомости». Это на 74,7 млрд руб. меньше, чем ожидал Минфин страны-агрессора.
В целом в июне доходы рф от энергетической отрасли превысили прогнозы на 138,9 млрд руб. Положительную разницу в министерстве объяснили «переходящими авансовыми платежами за предшествующий месяц по вывозной таможенной пошлине на газ».
В августе дополнительные доходы от энергетического сектора достигнут 359,5 млрд. руб., прогнозируют в Минфине.
Из-за отмены бюджетного правила дополнительные доходы не пойдут на покупку иностранной валюты.
«В связи с временной приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил [...] покупка иностранной валюты и золота за счет указанных выше средств не будет производиться», — уточнили в Минфине.
Ранее Bloomberg подсчитал, что в 2022 году рф будет зарабатывать на продаже нефти и газа в среднем около $800 млн в день. По итогам года нефтегазовые доходы страны могут вырасти на 20% — до $285 млрд. С учетом экспорта металлов страна-агрессор может заработать примерно столько же, сколько Запад заморозил на ее счетах в рамках санкций, то есть около $300 млрд.
В конце июня на саммите лидеры G7 рассмотрели целесообразность введения временного ограничения цен на импорт российских энергоносителей. До этого США предложили установить лимит цен на российскую нефть, а официальный представитель G7 заявил, что лидеры Семерки согласились с тем, что это хорошая идея. Но чтобы воплотить ее в жизнь, нужно проделать «большую работу».
Вторжение в Украину и последующие санкции привели к существенным потерям российского нефтяного сектора. Только к концу 2022 года объем недополученных доходов оценивается в $79 млрд, подсчитали эксперты KSE Institute.
Российский бюджет может недополучить $85 млрд в этом году из-за значительной скидки на нефть марки Urals, свидетельствует исследование компании Rystad Energy. Urals с апреля торгуется в пределах $30–40 за баррель ниже эталонной Brent. Аналитики отмечают, что санкции против рф оказывают значительное влияние на отрасль и уменьшают нефтегазовые доходы кремля.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.