Бюджет россии в июне недополучил 20% нефтегазовых доходов — Finance.ua

Бюджет россии в июне недополучил 20% нефтегазовых доходов Сегодня 21:37 — Мир

Бюджет россии в июне недополучил 20% нефтегазовых доходов

В июле бюджет россии пополнился на 284,8 млрд руб. за счет дополнительных доходов от продажи нефти и газа, пишут «Ведомости» . Это на 74,7 млрд руб. меньше, чем ожидал Минфин страны-агрессора.

В целом в июне доходы рф от энергетической отрасли превысили прогнозы на 138,9 млрд руб. Положительную разницу в министерстве объяснили «переходящими авансовыми платежами за предшествующий месяц по вывозной таможенной пошлине на газ».

В августе дополнительные доходы от энергетического сектора достигнут 359,5 млрд. руб., прогнозируют в Минфине.

Из-за отмены бюджетного правила дополнительные доходы не пойдут на покупку иностранной валюты.

«В связи с временной приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил [...] покупка иностранной валюты и золота за счет указанных выше средств не будет производиться», — уточнили в Минфине.

Ранее Bloomberg подсчитал, что в 2022 году рф будет зарабатывать на продаже нефти и газа в среднем около $800 млн в день. По итогам года нефтегазовые доходы страны могут вырасти на 20% — до $285 млрд. С учетом экспорта металлов страна-агрессор может заработать примерно столько же, сколько Запад заморозил на ее счетах в рамках санкций, то есть около $300 млрд.

В конце июня на саммите лидеры G7 рассмотрели целесообразность введения временного ограничения цен на импорт российских энергоносителей. До этого США предложили установить лимит цен на российскую нефть, а официальный представитель G7 заявил, что лидеры Семерки согласились с тем, что это хорошая идея. Но чтобы воплотить ее в жизнь, нужно проделать «большую работу».

Вторжение в Украину и последующие санкции привели к существенным потерям российского нефтяного сектора. Только к концу 2022 года объем недополученных доходов оценивается в $79 млрд, подсчитали эксперты KSE Institute.

Российский бюджет может недополучить $85 млрд в этом году из-за значительной скидки на нефть марки Urals, свидетельствует исследование компании Rystad Energy. Urals с апреля торгуется в пределах $30–40 за баррель ниже эталонной Brent. Аналитики отмечают, что санкции против рф оказывают значительное влияние на отрасль и уменьшают нефтегазовые доходы кремля.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.