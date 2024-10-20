Goldman Sachs повысил прогноз роста ВВП Китая на 2024 год до 4,9% — Finance.ua
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Goldman Sachs повысил прогноз роста ВВП Китая на 2024 год до 4,9%

Фондовый рынок
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Goldman Sachs повысил прогноз роста ВВП Китая на 2024 год до 4,9%
Goldman Sachs повысил прогноз роста ВВП Китая на 2024 год до 4,9%
Один из крупнейших инвестиционных банков мира Goldman Sachs повысил прогноз роста валового внутреннего продукта Китая в 2024 году до 4,9% с 4,7%.
Об этом сообщает Reuters.

Что повлияло

Пересмотр прогноза в сторону увеличения на 0,2 процентных пункта сделан на основе анализа последних объявленных правительством КНР мер по стимулированию экономической активности в стране.
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«Этот шаг четко указывает на то, что политики в Китае усилили внимание к экономике», — говорится в записке Goldman Sachs.
Китайское правительство установило на этот год целевой показатель роста национального ВВП на уровне 5% и в последнее время вводит стимулы для поддержки экономики и преодоления стагнации в секторе недвижимости и повышения потребления в стране.
По материалам:
Укрінформ
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