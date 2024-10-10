Почти 90% денег от продажи авто в россии уходят в Китай — АвтоВАЗ — Finance.ua
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Почти 90% денег от продажи авто в россии уходят в Китай — АвтоВАЗ

Фондовый рынок
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89% средств, которые россияне тратят на покупку новых автомобилей, идут в Китай, заявил вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин.
Об этом сообщает The Moscow Times.
«Если измерить рынок деньгами, то сегодня доля Lada составляет всего 11%. Другими словами, только 11% средств, которые россияне тратят на покупку новых машин, остается в российской экономике. Почти все остальные средства вымываются из россии в Китай, где расположены центры формирования добавленной стоимости» — сказал Костромин.
По его словам, у АвтоВАЗа меньше ресурсов, чем у производителей из Китая, поскольку там субсидируется весь бизнес и экспорт. В то же время, в россии до сих пор не понимают весь объем поддержки, который есть у китайских автомобильных компаний, поскольку он частично засекречен.
Отмечается, что в 2024 году россияне купят около 900 тыс. китайских автомобилей. При этом выручка дилеров от продажи новых машин из КНР в россии по итогам января-июля составила 1,7 трлн руб.
К концу 2022 года на российском автомобильном рынке осталось всего 14 брендов, одиннадцать из которых — китайские. На этом фоне экспорт китайских авто в россию по итогам 2023 года вырос более чем в семь раз до 11,5 млрд долл.
По материалам:
Економічна Правда
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