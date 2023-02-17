Goldman Sachs ожидает еще три повышения ставки ФРС США в 2023 году — Finance.ua
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Goldman Sachs ожидает еще три повышения ставки ФРС США в 2023 году

Кредит&Депозит
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Goldman Sachs ожидает еще три повышения ставки ФРС США в 2023 году
Goldman Sachs ожидает еще три повышения ставки ФРС США в 2023 году
В Goldman Sachs ожидают, что Федеральная резервная система США повысит процентные ставки еще трижды в этом году на четверть процентного пункта каждый раз, после того как данные на этой неделе указали на устойчивую инфляцию и устойчивость на рынке труда.
Об этом пишет Reuters.
Согласно данным, опубликованным в четверг, цены производителей ускорились в январе больше всего за последние семь месяцев, в то время как отчет Министерства труда показал, что количество американцев, подающих новые заявления на получение пособия по безработице, неожиданно сократилось на прошлой неделе.
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«В свете более сильного роста и более устойчивых новостей об инфляции, мы добавляем повышение ставки на 25 б.п. (базисных пунктов) в июне к нашему прогнозу ФРС, чтобы добиться пиковой ставки 5,25-5,5%», — заявили экономисты во главе с Яном Хатциусом в записке, опубликованной в четверг.
Между тем, денежные рынки оценивают конечную ставку на уровне 5,3% к июлю.
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После недавних американских данных европейский инвестиционный банк UBS заявил, что ожидает от центрального банка повышения ставок на 25 б.п. на мартовском и майском заседаниях, которые могут оставить ставку в диапазоне 5-5,25%.
JPMorgan к последним американским данным прогнозировал конечную ставку на уровне 5,1% к концу июня, а BofA Global Research прогнозировал ее в диапазоне 5-5,25% к концу года.
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Ранее BofA также предусмотрел два повышения ставок на 25 б.п. каждое.
Большинство экономистов, опрошенных Reuters до выхода последних данных, заявили, что ожидают, что ФРС повысит ставки еще как минимум дважды в ближайшие месяцы, при этом существует риск, что они пойдут еще выше, хотя ни один из них не ожидает снижения ставок в этом году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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