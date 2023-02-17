Goldman Sachs ожидает еще три повышения ставки ФРС США в 2023 году — Finance.ua

Goldman Sachs ожидает еще три повышения ставки ФРС США в 2023 году Сегодня 15:28 — Кредит&Депозит

Goldman Sachs ожидает еще три повышения ставки ФРС США в 2023 году

В Goldman Sachs ожидают, что Федеральная резервная система США повысит процентные ставки еще трижды в этом году на четверть процентного пункта каждый раз, после того как данные на этой неделе указали на устойчивую инфляцию и устойчивость на рынке труда.

Согласно данным, опубликованным в четверг, цены производителей ускорились в январе больше всего за последние семь месяцев, в то время как отчет Министерства труда показал, что количество американцев, подающих новые заявления на получение пособия по безработице, неожиданно сократилось на прошлой неделе.

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«В свете более сильного роста и более устойчивых новостей об инфляции, мы добавляем повышение ставки на 25 б.п. (базисных пунктов) в июне к нашему прогнозу ФРС, чтобы добиться пиковой ставки 5,25-5,5%», — заявили экономисты во главе с Яном Хатциусом в записке, опубликованной в четверг.

Между тем, денежные рынки оценивают конечную ставку на уровне 5,3% к июлю.

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После недавних американских данных европейский инвестиционный банк UBS заявил, что ожидает от центрального банка повышения ставок на 25 б.п. на мартовском и майском заседаниях, которые могут оставить ставку в диапазоне 5-5,25%.

JPMorgan к последним американским данным прогнозировал конечную ставку на уровне 5,1% к концу июня, а BofA Global Research прогнозировал ее в диапазоне 5-5,25% к концу года.

Ранее BofA также предусмотрел два повышения ставок на 25 б.п. каждое.

Большинство экономистов, опрошенных Reuters до выхода последних данных, заявили, что ожидают, что ФРС повысит ставки еще как минимум дважды в ближайшие месяцы, при этом существует риск, что они пойдут еще выше, хотя ни один из них не ожидает снижения ставок в этом году.

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Фінансовий клуб По материалам:

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