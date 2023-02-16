Президент Всемирного банка досрочно уходит в отставку — Financial Times — Finance.ua
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Президент Всемирного банка досрочно уходит в отставку — Financial Times

Фондовый рынок
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Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил о том, что он досрочно покинет свой пост.
Как сообщает Financial Times, Малпасс уйдет в отставку в конце июня, то есть почти за год до истечения срока его полномочий.
Президент Всемирного банка покидает пост на фоне постоянной критики его реакции на изменение климата под его руководством.
В своем письме к сотрудникам Малпасс отметил, что его отставка в июне совпадет с окончанием финансового года банка, «следующие несколько месяцев» дадут «хорошую возможность для беспрепятственной смены руководства».
В прошлом году США и другие крупные акционеры Всемирного банка оказывали давление на учреждение, чтобы оно активизировало усилия по решению глобальных проблем, включая изменение климата.
Это давление усилилось после того, как Малпасс отказался сказать, верит ли оно в антропогенные изменения климата на конференции в сентябре.
По материалам:
УНІАН
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