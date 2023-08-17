ГНСУ будет иметь доступ к реестру призывников — Finance.ua

ГНСУ будет иметь доступ к реестру призывников
Украинские пограничники с начала полномасштабной войны обнаружили более 6 тысяч человек, пытавшихся незаконным путем пересечь государственную границу. В скором времени служба получит доступ к реестру призывников, чтобы противодействовать таким случаям.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. По его словам, служба активно сотрудничает с министерством обороны для решения этого вопроса, передает 24 Канал.
Демченко подчеркнул, что сотрудничество между ГНСУ и Минобороны сможет усилить государственную границу и позволит снизить количество случаев выезда мужчин за границу с поддельными документами.
«Более 6100 человек использовали подделку, пытаясь незаконно пересечь границу. Поэтому наши инспекторы делают все необходимое для того, чтобы проверять эти документы — действительны они или нет», — сказал он.
Спикер ГНСУ также рассказал, чтобы ускорить процесс проверки документов, служба обменивается базой данных с министерством обороны нашего государства. Так что у Госпогранслужбы будет доступ к реестру призывников и военнообязанных.
«В настоящее время нарабатываются все технические составляющие для того, чтобы это удалось, а также обсуждаются критерии доступа к базе данных и государственному реестру как со стороны представителей ТЦК, так и со стороны ГНСУ», — подчеркнул Демченко.
Спикер заверил, что как только все это будет протестировано и наработано, в дальнейшем инспекторы службы смогут в режиме онлайн проверить документы на разрешение выезжать за рубеж, а также установят, не были ли эти бумаги поддельные.
В заключение он сказал, что сотрудничество между ГНСУ и Минобороны будет способствовать более эффективной борьбе с попытками злоупотребления поддельными документами при пересечении государственной границы.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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