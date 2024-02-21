ГНС усиливает контроль за пересылкой подакцизных товаров с помощью служб доставки — Finance.ua
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ГНС усиливает контроль за пересылкой подакцизных товаров с помощью служб доставки

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ГНС усиливает контроль за пересылкой подакцизных товаров с помощью служб доставки
ГНС усиливает контроль за пересылкой подакцизных товаров с помощью служб доставки
ГНС в рамках функций контроля за оборотом этилового спирта, спиртовых дистиллятов, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего, с целью усиления борьбы с их нелегальным производством и реализацией на территории Украины принимает меры по усовершенствованию такого контроля.
Об этом говорится в сообщении ГНС.
Так, в январе 2024 года ГНС ​​было проведено совместное совещание с представителями ведущего логистического оператора Украины, предоставляющего услуги, в частности, торговцам, осуществляющим свою деятельность в сети интернет, и обсужден вопрос необходимости усиления контроля за пересылкой запрещенных вложений.
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Также ГНС обратила внимание на необходимость принятия соответствующих решений по усилению контроля за подозрительными отправлениями и создание действенной системы предотвращения возможности пересылки отправлений с подакцизными товарами сомнительного происхождения.
Благодаря принятым мерам и в результате проведенного совещания между ГНС и одним из крупнейших поставщиков услуг по доставке товаров была достигнута договоренность относительно:
  • проведения разъяснительной работы с работниками, занятыми приемом отправлений к пересылке, приведения им образцов марок акцизного налога и демонстрации мест, где они должны быть наклеены;
  • проверки подозрительных отправлений во время приема к перевозке;
  • установления запрета перевозить, в частности, алкогольные напитки с содержанием этилового спирта свыше 8,5% объемных единиц, табачные изделия, жидкости, используемые в электронных сигаретах, на которых отсутствуют марки акцизного налога установленного образца;
  • отказа в приеме подозрительных отправлений, если клиент отказывается давать согласие на осмотр содержимого такого отправления;
  • постепенного оснащения пунктов приема отправлений оборудованием для проверки содержимого отправлений, без их распаковки.

Справка Finance.ua:

  • Налогоплательщики получили новую возможность подать жалобу на проведение налоговых проверок, если, по их мнению, действия налоговиков имеют признаки нарушения. Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ). В любое время суток, 24/7 и в любом месте можно сообщить о возможных безосновательных контрольно-проверочных мерах территориальными органами ГНС во время проведения налоговых проверок. Сделать это можно с помощью чата-бота SKARGA KPR DPS".
  • Украинцы могут получить сведения о доходах в смартфоне с помощью мобильного приложения «Моя налоговая».
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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