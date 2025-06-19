ГНС обновила перечень «белого бизнеса»: ТОП регионов, где работают прозрачно — Finance.ua

ГНС обновила перечень «белого бизнеса»: ТОП регионов, где работают прозрачно Сегодня 16:02

ГНС обновила перечень «белого бизнеса»: ТОП регионов, где работают прозрачно

1 июня 2025 года налоговая обновила Перечень плательщиков «Территории высокого уровня доверия», так называемого «Клуба белого бизнеса».

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

В список вошли 9673 компании, что на 1474 больше, чем в предыдущем перечне по состоянию на 1 апреля 2025 года.

«Это не просто перечень цифр — это сигнал. Бизнес, который работает честно, государство поддерживает и сопровождает. Мы постепенно переходим от фискального давления к партнерству. В основе — прозрачность, доверие и сотрудничество», — написал чиновник.

Более половины компаний подтвердили свою прозрачность

В этот раз 66,3% плательщиков сохранили свой статус — это предприятия, которые стабильно демонстрируют высокий уровень налоговой культуры и ведут деятельность прозрачно. Такая доля — яркий сигнал, что значительное количество бизнесов системно работают в правовом поле и соблюдают нормы добропорядочности.

В список вошли представители крупного, среднего и малого бизнеса с лучшими показателями налогов.

Наибольшее увеличение произошло среди юридических лиц на общей системе налогообложения — их стало больше на 918 плательщиков.

В каких областях больше всего работают «в белую»

По географическому показателю больше всего прозрачных предприятий зарегистрировано в таких регионах Украины:

Киев — 2 172 зарегистрированных бизнеса в Перечне;

Днепропетровская обл. — 865;

Львовская — 719;

Киевская — 684;

Харьковская — 469;

Полтавская — 433;

Винницкая — 382.

Как отметил Гетманцев, для обслуживания компаний из перечня привлечены 644 комплаенс-менеджера, которые работают с налогоплательщиками, сопровождают их и помогают снижать налоговые риски.

Следующее обновление Списка ожидается в сентябре 2025 года. К тому времени компании могут проанализировать свои показатели, при необходимости — скорректировать их, и стать частью сообщества «белого бизнеса».

Ознакомиться с обновленным Список можно по ссылке: tpd.tax.gov.ua.

Кто может присоединиться

Юрлица на общей системе налогообложения Резиденты Дія. Сіті Юрлица — плательщики единого налога III группы Юрлица — плательщики единого налога IV группы (сельхозпроизводители) ФЛПы на общей системе налогообложения ФЛП плательщики единого налога III группы

Для каждой из этих групп действуют свои требования, соблюдение которых обязательно. Однако есть и общие требования к предпринимателям, желающим присоединиться к «Клубу белого бизнеса».

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