ГНС обновила перечень «белого бизнеса»: ТОП регионов, где работают прозрачно — Finance.ua
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ГНС обновила перечень «белого бизнеса»: ТОП регионов, где работают прозрачно

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ГНС обновила перечень «белого бизнеса»: ТОП регионов, где работают прозрачно
ГНС обновила перечень «белого бизнеса»: ТОП регионов, где работают прозрачно
1 июня 2025 года налоговая обновила Перечень плательщиков «Территории высокого уровня доверия», так называемого «Клуба белого бизнеса».
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
В список вошли 9673 компании, что на 1474 больше, чем в предыдущем перечне по состоянию на 1 апреля 2025 года.
«Это не просто перечень цифр — это сигнал. Бизнес, который работает честно, государство поддерживает и сопровождает. Мы постепенно переходим от фискального давления к партнерству. В основе — прозрачность, доверие и сотрудничество», — написал чиновник.

Более половины компаний подтвердили свою прозрачность

В этот раз 66,3% плательщиков сохранили свой статус — это предприятия, которые стабильно демонстрируют высокий уровень налоговой культуры и ведут деятельность прозрачно. Такая доля — яркий сигнал, что значительное количество бизнесов системно работают в правовом поле и соблюдают нормы добропорядочности.
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В список вошли представители крупного, среднего и малого бизнеса с лучшими показателями налогов.
Наибольшее увеличение произошло среди юридических лиц на общей системе налогообложения — их стало больше на 918 плательщиков.

В каких областях больше всего работают «в белую»

По географическому показателю больше всего прозрачных предприятий зарегистрировано в таких регионах Украины:
  • Киев — 2 172 зарегистрированных бизнеса в Перечне;
  • Днепропетровская обл. — 865;
  • Львовская — 719;
  • Киевская — 684;
  • Харьковская — 469;
  • Полтавская — 433;
  • Винницкая — 382.
ГНС обновила перечень «белого бизнеса»: ТОП регионов, где работают прозрачно
Как отметил Гетманцев, для обслуживания компаний из перечня привлечены 644 комплаенс-менеджера, которые работают с налогоплательщиками, сопровождают их и помогают снижать налоговые риски.
Следующее обновление Списка ожидается в сентябре 2025 года. К тому времени компании могут проанализировать свои показатели, при необходимости — скорректировать их, и стать частью сообщества «белого бизнеса».
Ознакомиться с обновленным Список можно по ссылке: tpd.tax.gov.ua.

Кто может присоединиться

  1. Юрлица на общей системе налогообложения
  2. Резиденты Дія. Сіті
  3. Юрлица — плательщики единого налога III группы
  4. Юрлица — плательщики единого налога IV группы (сельхозпроизводители)
  5. ФЛПы на общей системе налогообложения
  6. ФЛП плательщики единого налога III группы
Для каждой из этих групп действуют свои требования, соблюдение которых обязательно. Однако есть и общие требования к предпринимателям, желающим присоединиться к «Клубу белого бизнеса».
ГНС обновила перечень «белого бизнеса»: ТОП регионов, где работают прозрачно
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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