ГНС обновила перечень «белого бизнеса»: ТОП регионов, где работают прозрачно — Finance.ua

ГНС обновила перечень «белого бизнеса»: ТОП регионов, где работают прозрачно
1 июня 2025 года налоговая обновила Перечень плательщиков «Территории высокого уровня доверия», так называемого «Клуба белого бизнеса».
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
В список вошли 9673 компании, что на 1474 больше, чем в предыдущем перечне по состоянию на 1 апреля 2025 года.
«Это не просто перечень цифр — это сигнал. Бизнес, который работает честно, государство поддерживает и сопровождает. Мы постепенно переходим от фискального давления к партнерству. В основе — прозрачность, доверие и сотрудничество», — написал чиновник.
Более половины компаний подтвердили свою прозрачность
В этот раз 66,3% плательщиков сохранили свой статус — это предприятия, которые стабильно демонстрируют высокий уровень налоговой культуры и ведут деятельность прозрачно. Такая доля — яркий сигнал, что значительное количество бизнесов системно работают в правовом поле и соблюдают нормы добропорядочности.
В список вошли представители крупного, среднего и малого бизнеса с лучшими показателями налогов.
Наибольшее увеличение произошло среди юридических лиц на общей системе налогообложения — их стало больше на 918 плательщиков.
В каких областях больше всего работают «в белую»
По географическому показателю больше всего прозрачных предприятий зарегистрировано в таких регионах Украины:
- Киев — 2 172 зарегистрированных бизнеса в Перечне;
- Днепропетровская обл. — 865;
- Львовская — 719;
- Киевская — 684;
- Харьковская — 469;
- Полтавская — 433;
- Винницкая — 382.
Как отметил Гетманцев, для обслуживания компаний из перечня привлечены 644 комплаенс-менеджера, которые работают с налогоплательщиками, сопровождают их и помогают снижать налоговые риски.
Следующее обновление Списка ожидается в сентябре 2025 года. К тому времени компании могут проанализировать свои показатели, при необходимости — скорректировать их, и стать частью сообщества «белого бизнеса».
Ознакомиться с обновленным Список можно по ссылке: tpd.tax.gov.ua.
Кто может присоединиться
- Юрлица на общей системе налогообложения
- Резиденты Дія. Сіті
- Юрлица — плательщики единого налога III группы
- Юрлица — плательщики единого налога IV группы (сельхозпроизводители)
- ФЛПы на общей системе налогообложения
- ФЛП плательщики единого налога III группы
Для каждой из этих групп действуют свои требования, соблюдение которых обязательно. Однако есть и общие требования к предпринимателям, желающим присоединиться к «Клубу белого бизнеса».
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