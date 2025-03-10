Глобальный объем госзаимствований достигнет рекордных $12,3 трлн в этом году — S&P Global Сегодня 20:11

Глобальный объем госзаимствований достигнет рекордных $12,3 трлн в этом году — S&P Global

Глобальный объем государственных заимствований может достичь рекордных $12,3 трлн в 2025 году на фоне повышения расходов крупнейших экономик мира, в том числе на оборону, прогнозируют эксперты S&P Global Ratings.

Такой прогноз предполагает увеличение объема выпуска госбумаг 138 странами мира на 3% по сравнению с прошлым годом. Совокупный объем гособлигаций в обращении, резко подскочивший, в частности, из-за пандемии COVID-19, достигнет $76,9 трлн, что также является рекордным значением, ожидают в S&P Global.

Крупные экономики сосредотачиваются на бюджетной политике, чтобы справляться с продолжающимися кризисами, в результате чего объемы государственного долга увеличиваются, отмечает руководитель направления суверенных рейтингов S&P Global Роберто Сайфон-Аревало.

Ситуацию усугубляет повышение расходов на обслуживание долга, поскольку ставки госбумаг существенно выросли после завершения ведущими мировыми ЦБ программ выкупа активов, говорит эксперт.

Заимствовать средства для финансирования растущих расходов «было хорошо, когда ставки были такими, как до пандемии, однако сейчас это гораздо более серьезная проблема», добавил он.

Согласно прогнозу S&P Global, в США «большие бюджетные дефициты, повышение расходов на обслуживание долга и значительные потребности в рефинансировании долга» приведут к увеличению выпуска долгосрочных гособлигаций до $4,9 трлн.

Эксперты ожидают, что дефицит бюджета США останется выше 6% ВВП в 2026 году, отмечая, однако, что статус доллара как глобальной резервной валюты обеспечит Вашингтону «существенную гибкость» в сфере госфинансов.

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В Китае, который тратит большие суммы на стимулирование экономической активности, объем долгосрочных заимствований, как ожидается, увеличится на $370 млрд до $2,1 трлн.

Согласно прогнозу S&P Global, глобальный объем заимствований достигнет 70,2% мирового ВВП. Показатель растет с 2022 года, но все еще ниже пика 2020 года — 73,8% ВВП.

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